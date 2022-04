Apple Pay: Apple Europa listet neuen Partner

Noch im langen Osterwochenende hat Apple die offizielle Übersicht der in Deutschland aktiven Apple Pay-Partner editiert und listet nun auch den Zahlungsdienstleister adyen unter den hierzulande aktiven Kreditinstituten, Banken und Fintechs.

Damit zählt die Apple-Pay-Übersicht in Deutschland jetzt, angefangen bei der 1822direkt bis hin zu ZEN.COM, insgesamt 76 Partner die Apples Bezahlsystem implementiert haben und eine kleine Umsatzbeteiligung aller über Apple Pay abgewickelten Zahlungen an den iPhone-Konzern durchreichen.

adyen kümmert sich in erster Linie um die Zahlungsabwicklung für Unternehmen und bietet diesen eine Plattform an, mit der sich Zahlungen akzeptieren und Finanzen verwalten lassen. Unter anderem kann adyen die Infrastruktur bereitstellen um Zahlungen auf Websiten, an Bezahlterminals und in Apps zu akzeptieren, bietet aber auch klassisches Risikomanagement und statistische Auswertungen an.

Von seinen Auftraggebern, zu denen unter anderem Facebook, Uber, H&M, eBay und Microsoft gehören, verlangt das in den Niederlanden ansässige Unternehmen dabei für jede Transaktion „eine feste Bearbeitungsgebühr sowie eine von der Zahlungsmethode abhängige Gebühr“.

Weiterhin ohne Postbank und Santander

Im aktuellen Apple-Pay-Lineup der namhaften Apple Pay-Partner fällt weiterhin auf, dass eigentlich nur die Deutsche-Bank-Tochter Postbank und der hierzulande aktive Ableger der spanischen Santander Bank fehlen. Während die Tatenlosigkeit der Postbank dabei ins Bild der Schalter-Bank passt, die ihr Privatkundengeschäft am liebsten ganz an den Nagel hängen würde, irritiert Santander nach wie vor.

Als eine der größten Bankengruppen im europäischen Wirtschaftsraum hatte Santander die Teilnahme an Apple Pay in Deutschland schon früh bestätigt und ist unter anderem in Dänemark, in Großbritannien, in Norwegen, Polen und Portugal schon länger mit von der Partie.

Die 76 aktuellen Apple-Pay-Partner