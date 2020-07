Apple News Today: Als regulärer Podcast auch für deutsche Nutzer

Wie berichtet wird Apple zukünftig verstärkt auf Audio-Inhalte setzen, um die hauseigenen Nachrichten-Übersicht „Apple News“ attraktiver zu gestalten.

Cupertino hat dafür zwei bewährte Konzepte implementiert: Einen täglichen Nachrichtenüberblick für alle Anwender und zusätzliche, von professionellen Sprechern eingelesene Longform-Artikel für zahlenden Apple News+ Abonnenten.

Die Audioinhalte sind offiziell zwar ausschließlich in den USA verfügbar, der Nachrichtenüberblick lässt sich, in Form eines regulären Audio-Podcast, jedoch auch von deutschen Nutzern abonnieren. Englischsprachig, knapp 10 Minuten lang und mit neuen Episode an allen Werktagen.

Dazu müsst ihr in eurer bevorzugten Podcast-App entweder diesen Podcast-Feed abonnieren oder, etwa in der Castro-App, schlicht nach „Apple News Today“ suchen.

Sendung vom 22. Juli

Um einen schnellen Eindruck von „Apple News Today“ zu bekommen, hier die relevanten Links zur aktuellen Ausgabe.