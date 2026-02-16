iOS-App vor dem Aus
Das nächste Kapitel beim iTunes-Abschied: Wunschliste verschwindet
Der iTunes Store ist im Jahr 2003 gestartet und seit 2007 auch als iOS-App verfügbar. Möglicherweise jedoch nicht mehr lange. Nachdem die Marke iTunes bereits von Apples Desktop-Geräten weitgehend verschwunden ist, mehren sich die Hinweise darauf, dass Apple auch die iTunes-Store-App zum alten Eisen wirft.
Seit vergangener Woche informiert Apple alte iTunes-Kunden per E-Mail, dass deren iTunes-Wunschliste bald nicht mehr verfügbar ist. Die Funktion war bis zu ihrer aktuellen Erwähnung durch Apple auch bei uns längst in Vergessenheit geraten. Im iTunes Store hatte man die Möglichkeit, Songs, Alben, TV-Serien und Filme auf eine persönliche Wunschliste zu setzen, um diese vielleicht später zu kaufen.
Umzug in die Apple-TV-App
Der von Apple verschickten Nachricht zufolge wird die iTunes-Wunschliste für Filme und Serien in Kürze eingestellt und ist danach nicht mehr verfügbar. Sofern man darauf Filme oder Serien vorgemerkt hatte, soll man diese zur persönlichen Merkliste in der Apple-TV-App hinzufügen. In der E-Mail von Apple ist ein PDF enthalten, in dem alle auf der persönlichen Wunschliste enthaltenen Filme und Serien entsprechend verlinkt sind.
Die Bereiche „Filme“ und „TV-Sendungen“ sind in der iTunes-Store-App bereits geschlossen. Apple schickt die Nutzer der Anwendung von dort aus direkt in seine TV-App. Funktional ist die Anwendung mittlerweile nur noch unter dem Menüpunkt „Musik“, der früher oder später in ähnlicher Form in Apples Musik-App auf dem iPhone integriert werden dürfte, wie dies bereits auf dem Desktop der Fall ist.
Kaufangebote verlieren an Bedeutung
Auf dem Mac wurde der iTunes Store nach der Abschaffung der iTunes-App als Einzelpunkt in die Seitenleiste der Musik-App integriert. Die Einbindung lässt allerdings bereits erkennen, dass Apple dem Kaufangebot deutlich weniger Zukunft einräumt, als seinem Streaming-Abonnement für Musik. Wer daran nicht interessiert ist, kann das Angebot über die Einstellungen der Musik-App auch komplett deaktivieren.
Sehr schade wenn der Store ganz verschwindet. Aber klar, Streaming generiert mehr Einnahmen und viele jüngere Menschen „mieten“ sich heute nur noch Musik. Bin wohl alt geworden.
Du bist nicht alt geworden. Es ist vieles nur der Bequemlichkeit und des schnellen Lebens geschuldet.
Ich finde es definitiv nicht bequemer alles in die AppleTV App reinzustopfen! Eher unbequem und unübersichtlich! Nur meine Meinung!
Allgemein sind alle neuen Apps nicht besser als die alten. Viele Funktionen fehlen. Ich will iTunes Match wieder in meiner Musik App! Es wird sogar immer sorgloser damit umgegangen, die Synchronisation macht immer häufiger Probleme, Titel sind immer wieder nicht mehr verfügbar und wenn Apple Music Abo parallel lief, gibt’s auch nur Probleme. Die zeigt es dann in meiner Mediathek an, wenn ich diese abspiele, dann funktioniert es nicht und die gesamte Mediathek kann manuell durchgeschaut werden, was entfernt werden muss…
Klar ist er alt geworden, wir werden alle nicht jünger xD
Erst war alles einzeln, dann in iTunes, dann war das aufgeblasen und wurde wieder einzeln, jetzt legt man wieder zusammen noch bevor man alles einzeln hat. Außer das vieles Fehlt und/oder schlechter geworden ist, hat sich nichts geändert.
Ich hab alles digitalisiert, was ich an Platten und CDs hatte. Daneben viel aus dem iTunes Store gekauftes. Alles auf den iPhone. Streaming alleine würde nicht alles, was ich gern höre, bieten. Aber gekauft in iTunes hab ich tatsächlich auch schon lange nichts mehr.
Alles? Wie? Ich hatte mal nur 5% von meiner Sammlung auf mein Gerät gepackt was schon ca. 20 GB waren.
Ich würde mich auch gerne von Spotify & Co loseisen und am besten nur noch meine alten Sachen abspielen. Im besten Fall unterwegs über iPhone/CarPlay, Zuhause über Sonos, macOS. Hab auch schonmal nach Raspberry Lösungen gesucht aber die beziehen sich meist auf Spotify verlinkungen aber nicht von einer Lokalen SSD o.ä. Hat da jemand Tipps?
Volumio für den Pi spielt Offline-Musik ab
Synology NAS, plex media server, Musik adden und Mittel Plexamp streamen. Works like a charm bei mir.
Alle meine CDs sind als FLAC auf die Festplatte gewandert -> Fritzbox NAS -> FLACBOX unter iOS, Unterwegs via VPN.
Für Videos VLC, das läuft auch auf den alten (nicht den ’select‘) FireTV Sticks oder Kodi.
Einen selbstbauNAS mit Plex(amp) und du hast alles was du dir wünscht.
Wir hatten mal „Dinner for One“ gekauft. Das war ein Paket mit alle Version in DACH. Seit ein paar Jahren jedoch fehlen zwei Versionen. Ist ein Beispiel von mehreren. Bei Streaming Anbietern etwas zu kaufen ist eh fürn A****
Man kauft nicht wirklich etwas. Man bekommt nur das Recht, zB einen Film solange abspielen zu können, wie der jeweilige Anbieter die Lizenz dafür hat.
Besitzen, trotz teuren Kauf – Fehlanzeige
Habe auch filme im iTunes Store gekauft. Die haben aber scheinbar drm. Ich kann sie nicht ohne Apple-Software abspielen.
Wo findet man denn in Zukunft die gekauften Titel? Ich habe früher viele Titel über iTunes gekauft. Die werden mir angezeigt unter „gekaufte Artikel“, aber „nicht auf iPhone“. Muss ich die jetzt alle lokal speichern??
Ich habe noch einen iPod Nano 6. Generation und suche nach einem Alternativ Programm für MacOS um diesen weiterhin benutzen zu können, allein nur aus nostalgischen Gründen :)
Habt ihr da was für mich?
Es gab mal (ich glaube sogar hier auf ifun vorgestellt?!) eine Art „Retro-Installer“ für ältere Apple-Software, wie z.B. iTunes 10.x/11.x, iPhoto, Aperture & Co.
Damit konnten diese App-Pakete auch auf moderneren MacOS-Versionen lauffähig gemacht bzw. überhaupt erstmal bezogen werden, da diese von Apple bereits teilweise „versteckt“ wurden.
Das Projekt „Retroactive“ liegt aktuell noch (archiviert seit 2024) auf GitHub und sollte eigentlich noch funktionieren, vielleicht wäre das was für Deinen Anwendungsfall:
https://github.com/cormiertyshawn895/Retroactive
P.S. Namensähnlichkeit mit meinem Nick hier rein zufällig, ich habe mit dem GitHub nix zu tun! :)
Ich habe einen Plex-Server auf einem älteren Mac Mini laufen und höre unterwegs alle meine Musik über Plexamp. Wahlweise komprimiert oder als FLAC, auch mit Download-Möglichkeit… Klappt wunderbar!
Der Store verschwindet doch nicht, er wird dann auch auf den iDevices in der Musik App angezeigt, oder?
Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Besitzlosigkeit des ‚Verbrauchers‘. Bald wird es digitale Güter, sofern nicht Open Source oder unter Creative Commons Lizenz, nur noch als Abo geben. Kannst Du dann nicht mehr zahlen, verlierst Du Alles.
Genau das ist meine Befürchtung.
Naja, meine ganzen DVDs und CDs verstauben im Keller und irgendwann fliegt alles auf den Müll. Das ist dann auch nicht soviel anders.
Ich habe bis heute kein Streaming Abo. Ist mir zu teuer. Zu wenig Rechte. Habe aus der Vergangenheit viele CD’s. Die hab ich alle mal gerripped und nutze sie heute über Apple-Music. Das benutze ich Offline, damit unterwegs diese nervenden Versuche Songs aus der Cloud zu laden unterbleiben. Kaufe ansonsten bei Amazon und Apple digital. Wenn Apple das irgendwann einstellt, muss ich halt nach einer anderen Quelle für DRM-freie Musik suchen. Erst wenn es da nix mehr gibt, wird’s schwierig.
Mit jedem Wechsel auf ein neues iPhone verschwindet meine eigene Musikbibliothek, die Titel werden zwar noch angezeigt,sind aber nicht mehr spielbar.
Bisher konnte ich meine eigene Musik mit iTunes wieder laden, aber das geht schon jetzt nicht mehr, da ich iTunes auf Windows laufen hatte.
Bei solchen Gelegenheiten verschwinden auch in iTunes gekaufte Titel nach und nach spurlos. Das macht einfach keinen Spaß.
Ich hab noch keinen alternativen Weg gefunden meine Musik in die Apple Musik zu bekommen.
Bin noch immer Nutzer von iTunes Match, oder wie auch immer sich das jetzt nennt.
Fliegen Titel oder Alben aus dem Sortiment, werden sie bei nächster Gelegenheit einmalig vom vorhandenen Original hochgeladen und stehen wieder auf allen Geräten zur Verfügung, für 25 Euro pro Jahr.