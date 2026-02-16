Das nächste Kapitel beim iTunes-Abschied: Wunschliste verschwindet

Der iTunes Store ist im Jahr 2003 gestartet und seit 2007 auch als iOS-App verfügbar. Möglicherweise jedoch nicht mehr lange. Nachdem die Marke iTunes bereits von Apples Desktop-Geräten weitgehend verschwunden ist, mehren sich die Hinweise darauf, dass Apple auch die iTunes-Store-App zum alten Eisen wirft.

Seit vergangener Woche informiert Apple alte iTunes-Kunden per E-Mail, dass deren iTunes-Wunschliste bald nicht mehr verfügbar ist. Die Funktion war bis zu ihrer aktuellen Erwähnung durch Apple auch bei uns längst in Vergessenheit geraten. Im iTunes Store hatte man die Möglichkeit, Songs, Alben, TV-Serien und Filme auf eine persönliche Wunschliste zu setzen, um diese vielleicht später zu kaufen.

Umzug in die Apple-TV-App

Der von Apple verschickten Nachricht zufolge wird die iTunes-Wunschliste für Filme und Serien in Kürze eingestellt und ist danach nicht mehr verfügbar. Sofern man darauf Filme oder Serien vorgemerkt hatte, soll man diese zur persönlichen Merkliste in der Apple-TV-App hinzufügen. In der E-Mail von Apple ist ein PDF enthalten, in dem alle auf der persönlichen Wunschliste enthaltenen Filme und Serien entsprechend verlinkt sind.

Die Bereiche „Filme“ und „TV-Sendungen“ sind in der iTunes-Store-App bereits geschlossen. Apple schickt die Nutzer der Anwendung von dort aus direkt in seine TV-App. Funktional ist die Anwendung mittlerweile nur noch unter dem Menüpunkt „Musik“, der früher oder später in ähnlicher Form in Apples Musik-App auf dem iPhone integriert werden dürfte, wie dies bereits auf dem Desktop der Fall ist.

Kaufangebote verlieren an Bedeutung

Auf dem Mac wurde der iTunes Store nach der Abschaffung der iTunes-App als Einzelpunkt in die Seitenleiste der Musik-App integriert. Die Einbindung lässt allerdings bereits erkennen, dass Apple dem Kaufangebot deutlich weniger Zukunft einräumt, als seinem Streaming-Abonnement für Musik. Wer daran nicht interessiert ist, kann das Angebot über die Einstellungen der Musik-App auch komplett deaktivieren.