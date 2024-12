Kamera-App „Even Longer“ hat sich auf Langzeitbelichtungen spezialisiert

Zum Wochenbeginn haben wir einen speziellen App-Tipp für euch. Der Magdeburger Fotograf Mario Tomiak zeichnet für die Kamera-App Even Longer verantwortlich und bietet die Pro-Lizenz für die speziell auf Langzeitbelichtungen ausgerichtete iPhone-Anwendung vorübergehend kostenlos an. Die Lifetime-Version lässt sich als In-App-Kauf gebührenfrei freischalten, die App selbst kann ohnehin kostenlos geladen werden.

Der Name der App weist bereits darauf hin, dass sich damit extrem lange Belichtungszeiten realisieren lassen. „Even Longer“ erlaubt es, bis zu 24 Stunden lang am Stück aufzunehmen und bietet hierfür vier verschiedene Modi an:

„Frame Averaging“ kombiniert Einzelbilder, um auf einfache Weise schöne Bewegungsunschärfe-Effekte zu erzielen, beispielsweise bei der Aufnahme von Bachläufen und Wasserfällen.

„Light Trails“ ist für das Erfassen dynamischer Lichtbewegungen konzipiert, etwa Nachtaufnamen von Straßenzügen mit darauf fahrenden beleuchteten Autos.

„Star Trails“ ist für die nächtliche Himmelsfotografie optimiert und mit speziellen Algorithmen versehen, die Störungen wie Flugzeuge am Nachthimmel reduzieren sollen.

„Night Mode“ bietet Verschlusszeiten, die bis zu 30-mal schneller als bei anderen Kamera-Apps von Drittanbietern sind über maximal 30 Sekunden hinweg. Bei älteren Geräten ist dieser Wert auf zehn Sekunden beschränkt.

Für diese vier Aufnahmemodi lassen sich dann jeweils Belichtungs- und Blendenwerte anpassen sowie Hilfsmittel wie ein Lineal, Rasterlinien und ein Histogramm einblenden. Die Aufnahmen können mit manuellem oder mit Autofokus erfolgen und die App bietet die Möglichkeit, die Bilder in den Formaten JPEG, TIFF oder RAW zu speichern. Ein Vorschaufenster ermöglicht es, die Entwicklung der Bilder während der Aufnahme zu verfolgen.

Wir können euch nicht sagen, wie lange die aktuelle Gratisaktion läuft. „Even Longer“ kann man ansonsten aber generell kostenlos laden und verwenden, in der Standardversion fallen lediglich verschiedene Pro-Funktionen wie der „Night Mode“ und die Unterstützung von RAW-Aufnahmen weg.