AltStore PAL: Update bringt neue Optik und mehr Komfort

Vom alternativen App Store AltStore PAL haben wir länger nichts gehört. Ihr letztes Update hat die Anwendung im Mai vergangenen Jahres gesehen. Jetzt haben die Entwickler mit Version 2.3 neue Funktionen integriert und ihre App zudem an Apples neues Designkonzept angelehnt.

Die Entwickler der im AltStore PAL angebotenen Apps können nun Reaktionen aus sozialen Netzwerken direkt mit dem Angebot des alternativen App Store verknüpfen. Wenn dies von den Entwicklern gewünscht ist, können Kommentare oder Bewertungen aus den Netzwerken im AltStore angezeigt werden. Umgekehrt lassen sich Inhalte aus dem AltStore direkt über soziale Plattformen teilen.

Integration von Mastodon und Bluesky

Zum Start werden Mastodon und Bluesky direkt unterstützt. Nutzer dieser Dienste können sich direkt in der AltStore-App mit den jeweiligen Benutzerkonten anmelden und die Angebote so verknüpfen. Die Anbindung erfolgt über das sogenannte Fediverse, ein auf offenen Standards basierendes Netzwerk von Mikroblogging- und weiteren Diensten.

Mit dem Update erweitern die Entwickler auch das Angebot der über den AltStore PAL verfügbaren Inhalte. Der Bildschirm zum Hinzufügen neuer Quellen wurde überarbeitet und soll das Auffinden zusätzlicher Inhalte deutlich erleichtern. Nutzer können nun alle empfohlenen Quellen auf einen Blick sehen oder gezielt in thematisch zusammengestellten Sammlungen stöbern.

Sammlungen erleichtern die App-Suche

Zum Start stehen drei solcher Sammlungen zur Verfügung. Unter „Popular“ werden besonders häufig genutzte Quellen zusammengefasst. „Indie Gems“ präsentiert ausgewählte kleinere oder weniger bekannte Angebote, während „Fediverse Favorites“ Dienste hervorhebt, die mit dem Fediverse verbunden sind.

Zudem wurde die neue Version der Anwendung optisch angepasst und mit Navigationselemente im Stil von Apples „Liquid Glass“ versehen.

Der AltStore PAL ist 2024 als von Apple unabhängiger App Store in den Ländern der Europäischen Union gestartet und mittlerweile auch in Japan verfügbar.