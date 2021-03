Apple-Music-Mixes im Sonos Controller anzeigen

Apple Music zeigt sich deutlich schlechter in Sonos-Systeme integriert, als dies beispielsweise bei Spotify der Fall ist. Wer direkt über den Sonos-Controller auf seine persönlichen Mix-Playlisten bei Apple Music zugreifen will, muss dies händisch einrichten. Standardmäßig werden diese zunächst nicht angezeigt.

Der Weg zum Erfolg führt über die Apple-Music-App auf dem iPhone oder Mac. Hier findet ihr im Bereich „Jetzt hören“ die auf euren Musikgeschmack zugeschnittenen und regelmäßig automatisch aktualisierten Wiedergabelisten „Favoriten-Mix“, „Power-Mix“, „Chill-Mix“ und „Neue Musik-Mix“. Diese müsst ihr nun erstmal zu eurer persönlichen Mediathek hinzufügen. Den entsprechenden Befehl findet ihr in den einzelnen Wiedergabelisten jeweils im Drei-Punkte-Menü oben rechts.

Wenn dieser Schritt getan ist, stehen die einzelnen Wiedergabelisten bei der Musikauswahl über den Sonos-Controller im Apple-Music-Bereich „Meine Music“und dort bei den Playlists zur Verfügung. Der Weg dorthin ist unserer Meinung nach aber noch zu umständlich, daher legt ihr die Wiedergabelisten aus Apple Music am besten gleich als Sonos-Favoriten an. Der entsprechende Befehl findet sich hinter den drei Punkten in der Übersicht der in Sonos verfügbaren Apple-Music-Wiedergabelisten im Bereich „Mediathek“. Anschließend könnt ihr die Wiedergabelisten direkt aus Hauptmenü des Sonos-Controllers starten.