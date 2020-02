Apple Music mit verbesserter Alben-Übersicht

Apple Music ist mit einer kleinen, aber feinen Neuerung für Musikliebhaber zur Stelle. Wenn ein Album in verschiedenen Ausführungen vorliegt, werden die zusätzlich verfügbaren Versionen nun in einem eigenen Bereich in der Einzelansicht eines Albums unter der Songliste angezeigt.

Die Änderung sorgt auch dafür, dass in der Albenübersicht zu einzelnen Interpreten nun keine Dubletten mehr angezeigt werden. Auch in mehreren Versionen verfügbare Alben erscheinen hier nur einmal, die unterschiedlichen Versionen finden sich dann wie oben beschrieben in der Einzelansicht.

Die Vorlage für diese Struktur hat Apple vom hierzulande damals nicht verfügbaren Apple-Music-Vorläufer Beats Music übernommen. Darauf, dass Apple die Funktion nicht direkt auch in Apple Music implementiert hat, haben zahlreiche ehemalige Beats-Music-Kunden mit Unverständnis reagiert. Fünf Jahre nach dem Start von Apple Music wird dieser Kritikpunkt nun beseitigt.