Bundesweite Probleme bei Kartenzahlung dauern an

Bei zahlreichen Einzelhändlern ist es weiterhin nicht möglich, mithilfe von EC- und Kreditkarten bargeldlos zu bezahlen. Hintergrund ist dem Vernehmen nach ein abgelaufenes Zertifikat, das eigentlich bereits Ende vergangenen Jahres per Update erneuert werden sollte. Der Blogger Günter Born hat diesbezüglich ausführliche Details zusammengetragen.

Laut Bitcom nur vereinzelte Ausfälle

Wie ein Vertreter des Branchenverbands Bitkom im Interview mitteilt, handelt es sich nur um vereinzelte Ausfälle, auch gehe man davon aus, dass schon bald wieder alles wie gewohnt funktionieren wird. Der Bitcom-Sprecher bestätigt die Theorie, wonach nur bestimmte Lesegeräte von der Problematik betroffen sind. Offenbar handelt es sich hier um EC-Terminals vom Typ Verifone H5000. Die Geräte finden sich bei zahlreichen großen Handelsketten ebenso wie bei Tankstellen und sonstigen Einzelhändlern in Verwendung. Wer auf Nummer Sicher gehen will, hat dem Bitkom-Sprecher zufolge aktuell immer etwas Bargeld in der Tasche.

Die mittlerweile von verschiedener Seite vorliegenden offiziellen Statements bestätigen die erste Einschätzung, wonach das Problem nicht beim Kunden zu suchen ist. Um ausgefallene Terminals wieder in Betrieb zu nehmen, müssen Händler oder gar die Betreiber der Abrechnungssystem vermutlich manuell entsprechende Updates einspielen.

Verifone H5000 meistgenutztes Terminal in Deutschland

Der Hersteller Verifone widerspricht weiterhin der bereits von Beginn an verschiedenerseits geäußerten Vermutung, es handle sich um ein abgelaufenes Zertifikat. So handle es sich schlicht um eine Fehlfunktion in der Software des H5000 und keinesfalls um ein Problem im Zusammenhang mit dem Ablauf eines Zertifikats oder einer Sicherheitslücke. Eine entsprechende Update-Lösung sei bereits entwickelt worden und man arbeite nun gemeinsam mit Kunden und Partnern mit Hochdruck dran, diese für die betroffenen Terminals bereitzustellen.

Das Verifone H5000 wird hauptsächlich in Deutschland eingesetzt und ist laut Herstellerangaben das meistgenutzte Bezahlterminal hierzulande.