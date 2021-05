Apple Music HiFi: iOS 14.6 enthält Hinweise auf „Verlustfrei-Option“

Apple plant offenbar die zeitnahe Einführung einer HiFi-Option für Apple Music. Bereits mit iOS 14.6 könnten Abonnenten von Apples Musikdienst die Möglichkeit erhalten, verlustfrei komprimierte Audiodateien als Quelle für das Audio-Streaming zu verwenden.

Neue Gerüchte um eine bevorstehende Freigabe einer HiFi-Option für Apple Music kamen am Wochenende auf. Unter Berufung auf Quellen aus der Musikindustrie verkündete das Branchenmagazin Hits Daily Double, dass Apple in den nächsten Wochen die Ankündigung von Apple Music HiFi plane, vermutlich zeitgleich mit der Vorstellung einer neuen, dritten Generation der AirPods. Eine kommende neue AirPods-Generation ist schon geraume Zeit im Gespräch. Mittlerweile sind auch diverse Vorab-Fotos aufgetaucht, die Ohrhörer sollen optisch an die AirPods Pro erinnern, jedoch keine aktive Geräuschunterdrückung bieten.

Ganz besonders interessant ist der in diesem Zusammenhang genannte Preispunkt. Apple Music HiFi soll ohne Aufschlag für die gleichen 9,99 Euro pro Monat erhältlich sein, die jetzt schon für das Abonnement von Apples Musikdienst anfallen.

iOS 14.6 deutet auf Apple Music HiFi hin

Passend dazu hat das Apple-Blog MacRumors in der vergangene Woche veröffentlichten ersten Beta-Version von iOS 14.6 mehr oder weniger eindeutige Hinweise auf die kommende Unterstützung einer solchen HiFi-Variante von Apple Music gefunden. Im Quellcode des Betriebssystems deuten Texthinweise wie „lossless audio“, „high-quality stereo streaming“ oder „HiFi“ recht deutlich auf eine solche Option hin.

Darüber hinaus fanden sich wohl auch erste Hinweise auf die Voraussetzungen für die Wiedergabe von Apple Music HiFi in iOS 14.6. Dem zufolge scheint die Option zur Wiedergabe der höherwertigen Audiodateien nicht nur generell an bestimmte Abspielgeräte, sondern auch an bestimmte Versionen der AirPods geknüpft zu sein. Die Rede ist hier von den AirPods Pro, den AirPods Max und kommenden neueren Modellen der Apple-Ohr- und Kopfhörer.