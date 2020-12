Apple Music auf Google-Assistant-Lautsprechern verfügbar

Apple Music lässt sich fortan auch mit dem Google Assistant auf Google-Nest-Geräten sowie weiteren mit dem Google-Sprachassistent kompatiblen Lautsprechern verwenden. Google zufolge wird die Integration von heute an bereitgestellt und Deutschland gehört neben den USA, Großbritannien, Frankreich und Japan zu den ersten Ländern, die von der Funktionserweiterung profitieren.

Abonnenten können Apple Music in der Folge nicht nur mit dem Google Assistant verknüpfen, sondern den Musikdienst auch als Dienst für die Standardwiedergabe aktivieren. Apple Music ist somit nach Spotify, Deezer und YouTube Music die vierte Option in diesem Bereich. Die entsprechenden Einstellungen lassen sich über die Google-Home-App vom iPhone aus vornehmen.

Google teilt mit, dass die Funktionserweiterung von heute an auf Geräten wie dem Nest Audio, Nest Hub und Nest Mini bereitgestellt wird. Möglicherweise müsst ihr euch allerdings noch etwas gedulden, bis die versprochene Einstellung tatsächlich erscheint. Zumindest bei uns war heute noch nichts von der neuen Funktion zu sehen.

Die Erweiterung auf den Google Assistant kommt vergleichsweise spät. Besitzer der smarten Lautsprecher von Amazon können Apple Music bereits seit zwei Jahren auf ihren Alexa-Geräten hören. Die Integration hier ist bereits im Dezember 2018 angelaufen.

Nest Audio: Neuer Google-Assistant-Lautsprecher für 99 Euro

Google bietet seinen neusten „Hey Google“-Lautsprecher Nest Audio erst seit wenigen Wochen in Deutschland an. Der für 99 Euro erhältliche Lautsprecher wird mit einer satten Leistungssteigerung im Audiobereich beworben, so ist er Google zufolge 75 Prozent lauter als das erste Google-Home-Modell und verfügt über einen um 50 Prozent kräftigeren Bass. Ganz wie wir es von Apples HomePods und den neuesten Amazon-Lautsprechern kennen, passt sich auch der Nest Audio im Klang automatisch an seine Umgebung an und lässt sich optional auch im Stereo-Verbund verwenden.