Apple Karten jetzt auch auf dem iPhone im Webbrowser verfügbar

Die Nutzung von Apples Karten-App ist jetzt auch auf Mobilgeräten möglich, ohne dass man hierfür die zugehörige App verwenden muss. Der Kartendienst von Apple lässt sich auf dem iPhone und wohl auch auf den Mobilgeräten anderer Hersteller über die Adresse maps.apple.com erreichen.

Die Neuerung dürfte damit zusammenhängen, dass iPhone-Besitzer in den Ländern der Europäischen Union jetzt die Möglichkeit haben, anstelle der standardmäßig mitgelieferten Karten-Anwendung von Apple auch „Google Maps“ als Standard-App für Navigation und sonstige Kartendienste zu verwenden.

Auf dem Desktop bietet Apple seinen Kartendienst bereits seit vergangenem Sommer auch im Webbrowser an. Es war damals schon verwunderlich, dass Apple den Zugriff auf das Angebot vom iPhone aus gesperrt hatte. Hier wurde man beim Aufruf der Adresse in Safari bislang stets automatisch auf die Karten-App von Apple weitergeleitet. Dies lässt sich angesichts der durch die EU erwirkten Öffnung nun allerdings in dieser Form nicht mehr zuverlässig funktional umsetzen.

Mit der mit iOS 18.4 integrierten Möglichkeit, eine andere Standard-App für Kartendienste zu verwenden, ist die Garantie, dass Apples Karten-App als Ziel von Weiterleitungen beim Aufruf im Web dient, nicht mehr gegeben. Wohl deshalb hat Apple den Zugriff auf sein Kartenangebot nun auch von Mobilgeräten aus freigegeben. Davon profitieren über die EU hinaus nun alle iPhone-Besitzer rund um den Globus.

Keine vollwertige Alternative zur App

In der bislang nur in englischer Sprache verfügbaren neuen Version von Apples Support-Dokument „Apple Karten im Web“ schreibt Apple, dass die Funktion neben Safari auch in den Mobilversionen der Webbrowser Microsoft Edge, Google Chrome und Firefox zur Verfügung steht.

In Sachen Funktionsumfang fällt die Web-Version von „Apple Karten“ jedoch deutlich hinter der App zurück. Das weiterhin als „Beta“ gekennzeichnete Browser-Angebot ist somit eher als Zwischen- oder Notlösung zu sehen.