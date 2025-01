Apple Karten: Ankunftszeiten immer noch ohne 24-Stunden-Format

Auch wenn iOS 18.3 diverse Fehlerbehebungen im Gepäck hat, wurden längst nicht alle bekannten Pannen behoben. Vor allem mit Blick auf die von Apple ignorierten Kleinigkeiten darf man sich fragen, welche Relevanz ein sauberes und fehlerfreies System außerhalb der USA für den Hersteller derzeit noch hat.

Leser machen uns darauf aufmerksam, dass beispielsweise der Fehler mit den Ankunftszeiten bei der Navigation in Apple Karten weiterhin nicht behoben wurde. Das ist kein großes Ding, aber gerade deswegen sollte es auch auf Seiten von Apple schnell wieder korrigiert werden.

Leider stehen landessprachliche Anpassungen bei Apple öfter mal an zweiter Stelle. Nur so lässt es sich erklären, dass die Ankunftszeiten bei der Routenplanung mit Apple Karten auch unter iOS 18.3 nicht im 24-Stunden-Format sondern wie in den USA üblich in AM und PM angegeben werden. Der Fehler betrifft die Karten-App generell und lässt sich auch auf dem iPad nachvollziehen.

Feedback per Formular absetzen

Vielleicht hilft es ja, wenn wir dem Problem etwas mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Zudem kann es nicht schaden, den Fehler entweder direkt oder über die von Apple hierfür angebotenen Formulare an Apple zu melden – auch wenn dies auch schon im Vorfeld der Veröffentlichung von Apples letzten Softwareupdates geschehen ist.

Im Feedback-Bereich von Apple kann man gezielt auswählen, zu welchem Hard- oder Software-Angebot von Apple man einen Kommentar hinterlassen will. Wenn ihr hier Apple Maps auswählt, könnt ihr einen detaillierten Fehlerbericht verfassen und an Apple schicken.

Das Formular eignet sich wie die anderen im Feedback-Bereich verfügbaren Formulare generell gut dazu, eine etwas konkretere Fehlermeldung an Apple zu übermitteln. Je nach Anwendung hat man dabei auch die Möglichkeit, gezielt auszuwählen, in welchen Themenbereich der Bericht fällt. Wenn wir davon ausgehen, dass die Eingaben bei Apple ordentlich verarbeitet werden, sollte dies deutlich mehr Wirkung zeigen als der Versuch, einen solchen Fehler beim gewöhnlichen Apple Support zu melden.