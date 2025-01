iPhone 15: Jetzt alle Modelle auch generalüberholt erhältlich

Im Apple Refurbished Store sind jetzt erstmals alle vier Varianten des iPhone 15 auch generalüberholt verfügbar. Somit haben nun auch jene Nutzer die Möglichkeit, eines der im Preis reduzierten Geräte zu erwerben, die auf das Plus-Modell des iPhone 15 gewartet haben.

In der Standardausführung wird das iPhone 15 bereits seit Anfang des Monats generalüberholt von Apple angeboten. Apple hat in diesem Jahr deutlich früher als sonst damit begonnen, die Vorgängermodelle der aktuellen iPhone-Generation auch „gebraucht“ anzubieten. Sonst fand der Modellwechsel im Apple Refurbished Store immer erst im April oder Mai statt.

Der Grund dafür, dass der Modellwechsel im Apple Refurbished Store vorgezogen wurde, ist darin zu suchen, dass Apple den Verkauf der Modellreihe iPhone 14 bereits im Dezember eingestellt hat. Apple hat die noch mit einem Lightning-Anschluss ausgestatteten Geräte aus dem Programm genommen, um den seit dem 28. Dezember in der Europäischen Union und in der Schweiz gültigen Vorgaben für Ladeanschlüsse zu entsprechen. In anderen Ländern, darunter auch den USA, bietet Apple statt dem iPhone 15 weiterhin die Vorgängermodelle iPhone 14 und iPhone 13 generalüberholt an.

Generalüberholt aber „wie neu“

Vergleicht man die Preise mit den von anderen Anbietern angebotenen neuen Geräten, lohnt sich der Kauf im Apple Refurb Store nicht immer automatisch. Allerdings kann man die hier angebotenen Geräte in der Regel von Neuware nicht unterscheiden. Apple stattet die als generalüberholt angebotenen iPhones stets mit neuen Batterien und einem neuen Gehäuse aus. Zudem erhält man beim Kauf ein Jahr Garantie. Wer also seinen Seelenfrieden will, dürfte bei Apple besser aufgehoben sein als bei einem zwielichtigen Fremdanbieter.

Das iPhone 15 ist im Refurbished Store von Apple derzeit ab 719 Euro erhältlich. Für das iPhone 15 Plus bezahlt man mindestens 809 Euro. Für ein iPhone 15 Pro muss man mindestens 929 Euro hinlegen und das iPhone 15 Pro Max wird zu Preisen ab 1.129 Euro angeboten.