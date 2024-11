Apple investiert in Satelliten-Dienstleister Globalstar

Vielleicht hätte man gestern Aktien von Globalstar kaufen sollen? Apple hat sich Anteile im Wert von rund 400 Millionen US-Dollar an dem Anbieter für Satellitenkommunikation gesichert, was einer Beteiligung in Höhe von rund 20 Prozent entspricht. Der Kurs der Globalstar-Aktie ist in der Folge um mehr als 20 Prozent gestiegen.

Bei der Beteiligung geht es allerdings weniger um Aktienspekulationen, sondern Apple verfolgt hier konkrete Interessen. Apple hat bereits in der Vergangenheit in Globalstar investiert, handelt es sich bei dem Unternehmen doch um Apples Partner im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Funktionen wie „Notruf SOS über Satellit“ oder auch der Möglichkeit zum Teilen des persönlichen Standorts über Satellit, wenn keine Mobilfunkverbindung möglich ist.

Apple wird im Rahmen seiner Beteiligung keine operativen Aufgaben übernehmen und überlässt Globalstar weiterhin die Kontrolle über den Betrieb und die Wartung des Netzwerks. Über die Minderheitsbeteiligung hinaus leistet Apple im Rahmen einer neu gefassten Vereinbarung einen Vorschuss in Höhe von bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar, um den Ausbau der technischen Infrastruktur von Globalstar zu fördern.

Apple sichert technische Infrastruktur ab

Apple sichert sich durch den Einstieg bei Globalstar vor allem in technischer Hinsicht ab und stellt sicher, dass ausreichend Ressourcen vorhanden sind, um die im Zusammenhang mit dem iPhone angebotenen Dienstleistungen bereitzustellen.

Nachdem anfangs nur die Möglichkeit gegeben war, mit dem iPhone vom Mobilfunknetz unabhängige Notrufe über Satellit abzusetzen, hat Apple später auch die Möglichkeit zum privaten Teilen des aktuellen Standortes auf diese Weise ergänzt. In den USA kam mit iOS 17 die Funktion „Pannenhilfe über Satellit“ hinzu, sodass man als iPhone-Besitzer bei einer Fahrzeugpanne auch ohne Mobilfunkverbindung Hilfe anfordern kann.

Abo oder nicht?

Offen bleibt, ob oder besser wann Apple Gebühren für diese Dienstleistungen erhebt. Zunächst gab es im Zusammenhang mit deren Einführung die Ansage, dass alle Käufer des iPhone 14 die Satellitenkommunikation im Notfall ein Jahr lang kostenlos nutzen dürfen. Diese Frist wurde im vergangenen Jahr verlängert und Apple hat nun bis Ende 2025 Zeit, anzukündigen, wie es weitergeht.