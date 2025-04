Apple Intelligence zunächst nur für die Apple Watch Ultra

Nicht nur iOS 19 soll in diesem Herbst einen neuen Look bekommen, Apple bereitet offenbar auch eine visuelle Neuausrichtung seines watchOS-Betriebssystems vor. Dies berichtet das Online-Magazin „The Verifier“ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Auch auf der Apple Watch soll sich die Gestaltung demnach zukünftig an Elementen des von visionOS bekannten Designs orientieren soll. Charakteristisch dafür sind unter anderem halbtransparente Oberflächen, eine Glas-Optik und hervorgehobene, teils schwebende Schaltflächen. Die Änderungen sollen sich in Menüs, Symbolen und weiteren Bestandteilen des Betriebssystems widerfinden. Auch die bekannte App-Darstellung in Wabenform soll überarbeitet werden.

Ein ursprünglich angedachter Start des neuen Designs unter iOS 18 sei zunächst verschoben worden. Stattdessen habe man die Priorität auf die Entwicklung neuer KI-Funktionen gelegt. Diese sollen künftig nicht nur das iPhone, sondern auch die Apple Watch aufwerten.

KI zunächst nur für die Apple Watch Ultra

Zunächst sei vorgesehen, die KI-Funktionen auf der leistungsstärkeren Apple Watch Ultra zu testen. Eine breitere Verfügbarkeit für weitere Modellreihen werde nach derzeitiger Planung frühestens im darauffolgenden Jahr erwartet. Die geplanten Neuerungen umfassen unter anderem eine aktualisierte Sprachsteuerung mit verbessertem Dialogverhalten sowie Funktionen, die auf individuelle Nutzungsgewohnheiten reagieren. Dazu zählen sportliche Aktivitäten, Schlafanalysen oder Messdaten zur Herzfrequenz.

Geplant seien darüber hinaus automatische Zusammenfassungen eingehender Mitteilungen und personalisierte Emojis. Ergänzend prüfe Apple, inwieweit zusätzliche Gestensteuerungen möglich seien. Dabei würden Muskelbewegungen und Körperhaltungen zur Bedienung herangezogen – ein Prinzip, das bisherigen Gesten-Features wie etwa dem Annehmen von Anrufen über Doppeltipp-Gesten ähnelt.

Die Entwicklung dieser Funktionen sei nach Angaben aus dem Umfeld des Unternehmens noch nicht abgeschlossen. Konkrete Angaben zum Funktionsumfang künftiger watchOS-Versionen liegen bislang nicht vor.