OpenAI: Besseres Gedächtnis für ChatGPT, Klage gegen Musk

Der US-amerikanische KI-Konzern OpenAI hat zum Ende dieser Woche gleich zwei größere Themen öffentlich gemacht: Zum einen wird der beliebte Chatbot ChatGPT um neue Speicherfunktionen erweitert, die das personalisierte Gedächtnis des Dienstes aufwerten sollen. Zum anderen reichte das Unternehmen eine Klage gegen Mitgründer Elon Musk ein.

we have greatly improved memory in chatgpt–it can now reference all your past conversations!

this is a surprisingly great feature imo, and it points at something we are excited about: ai systems that get to know you over your life, and become extremely useful and personalized.

— Sam Altman (@sama) April 10, 2025