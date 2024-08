Apple Intelligence in Europa nutzen: Nur wenige Erfolgsmeldungen

Seit der Ausgabe von iOS 18.1 am vergangenen Montag kursieren mehrere Anleitungen im Internet, die vermeintlich sichere Wege beschreiben, wie sich die neuen KI-Funktionen auch außerhalb der Vereinigten Staaten aktivieren lassen. Apple selbst hatte bekanntlich angekündigt, Apple Intelligence vorerst nur für aktive Betatester in den Vereinigten Staaten freizugeben.

Kein reproduzierbarer Erfolg

Von Nutzern in Europa erhalten die Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die meist empfehlen, die Sprach- und Regionen-Einstellungen anzupassen, jedoch sehr durchwachsenes Feedback.

Die meisten Anwender stoßen auf Schwierigkeiten beim Versuch, Apple Intelligence innerhalb Europas zu aktivieren und erhalten stattdessen Fehlermeldungen, die noch mal unterstreichen, dass die neuen KI-Funktionen noch nicht in den jeweiligen Regionen verfügbar sind.

Ein Nutzer berichtet, dass er die KI-Funktionen trotz eines US-Accounts und angepasster Einstellungen nicht aktivieren konnte. Auch der Einsatz einer VPN und die Deaktivierung der Ortungsdienste half nicht weiter.

Andere Nutzer dokumentieren bessere Erfahrungen in der Schweiz, in Großbritannien und in Norwegen, wo sich die KI-Funktionen teils problemlos aktivieren lassen und anschließend auch weiter funktionieren, wenn die Grenze zu EU-Ländern überschritten wird. Dies deutet darauf hin, dass die Aktivierung möglicherweise ortsabhängig ist und bestimmte Bedingungen erfordert, die nur in Ländern außerhalb der Europäischen Union erfüllt werden können.

Andere Anwender vermuten, dass Apple die KI-Funktionen über mehrere Datenpunkte absichert und nicht nur die Apple ID und aktuelle Standortdaten zur Betafreigabe heranzieht, sondern auch regionale Einstellungen und das Vorhandensein bestimmter Wi-Fi- und Mobilfunknetzwerke.

Einstellungen und Apple ID weniger relevant

Erst im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Apple ein neues Dienstprogramm entwickelt haben soll, das verschiedene Faktoren kombiniert, um das Aufenthaltsland eines iPhones zweifelsfrei zu bestimmen. Dazu gehören Wi-Fi-Netzwerke, Mobilfunkmasten und GPS-Daten.

Wir wollen euch nicht davon abhalten, selbst mit der aktuellen Beta zu experimentieren, wenn ihr die Möglichkeit habt, diese auf einem aktuellen iPhone 15 Pro zu installieren. Aktuell tendieren die Chancen, dass ihr Apple Intelligence innerhalb der Bundesrepublik aktiviert bekommt, jedoch gegen null.