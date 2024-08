Apple will mitverdienen: Druck auf TikTok und WeChat wächst

Wer mit digitalen Gütern Geld im App Store verdienen möchte, der muss auf Apples In-App-Käufe setzen und eine Umsatzbeteiligung an Apple abführen. Wer dies nicht tut, der fliegt in hohem Bogen aus Apples Software-Kaufhaus – dies konnte anschaulich am Beispiel Fortnite beobachtet werden.

Schlupflöcher in China

In China hat Apple bislang allerdings davon abgesehen hart durchzugreifen und bislang ein Auge zugedrückt wenn App-Anbieter wie ByteDance (TikTok) und Tencent ( WeChat) Umsätze über Schlupflöcher außerhalb des App Stores generiert haben. ifun.de berichtet:

Umsatz ohne Apple-Beteiligung: TikTok spielt mit dem Feuer

Damit ist nun offenbar Schluss. Wie der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg heute berichtet, soll Apple den Druck auf die Chinesischen Anbieter erhöht und diese dazu aufgefordert haben, grundlegende Anpassungen an ihren beliebten Apps vorzunehmen.

ByteDance und Tencent sollen ihre Apps so umbauen, dass Entwickler darin verfügbarer Angebote die Nutzer nicht mehr auf externe Zahlungssysteme weiterleiten können, um Apples Umsatzbeteiligung in Höhe von 30 Prozent zu umgehen.

Apple soll die Anbieter gewarnt haben, dass neue Updates zukünftig abgelehnt werden könnten, wenn entsprechende Verweise auf externe Zahlungsoptionen nicht entfernt werden.

Am kürzeren Hebel?

Die aktuellen Maßnahmen in China könnten das Verhältnis zu wichtigen Partnern belasten, unklar ist zudem, wer hier am längeren Hebel sitzt.

WeChat ist innerhalb Chinas eine nahezu unverzichtbare Applikation. Sollte diese nicht mehr auf dem iPhone verfügbar sein, würde dies das iPhone in den Augen vieler Chinesen als Alltagsgerät komplett disqualifizieren. Zudem ist WeChat bei Apple-Konkurrenten wie Huawei von vergleichbaren Umsatzbeteiligungen ausgenommen.

Weder Tencent noch ByteDance haben sich zu dem schwelenden Konflikt mit Cupertino geäußert. Apple selbst verweist lediglich auf die App-Store-Richtlinien, die keine Ausnahmen von der Umsatzbeteiligung vorsehen.