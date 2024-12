Skoobe: Flatrate für aktuelle E-Books und Hörbücher

Als Skoobe vor zwölf Jahren in Deutschland an den Start gegangen ist, hatte der Onlinedienst noch ausschließlich eine E-Book-Flatrate im Programm. Die ursprüngliche Ausrichtung des Angebots hat damals auch dessen Titel geprägt. Skoobe hat keine tiefere Bedeutung, sondern ist einfach nur „ebooks“ rückwärts geschrieben. Mittlerweile finden sich dort aber auch Hörbücher und Hörspiele im Programm. Skoobe beziffert sein Angebot aktuell mit über 400.000 Büchern und mehreren 10.000 Hörbüchern von mehr als 5.000 Verlagen.

Für den Zugriff auf diese Auswahl bietet Skoobe drei verschiedene Abomodelle an, wovon man allerdings nur mit dem größten Paket auch die Hörbücher nutzen kann. Für die vollumfassende Lese- und Hörbuch-Flatrate bezahlt man 19,99 Euro im Monat. Wer auf die Option zur monatlichen Kündigungsmöglichkeit verzichtet und auf ein Jahr abschließt, ist mit 18 Euro im Monat dabei.

Zuvor empfehlen wir, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, das Angebot 30 Tage lang kostenlos zu testen. Hierfür findet sich vielleicht gerade über die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel ausreichend Freizeit. Neben der Lese-Flatrate sind vor allem auch die enthaltenen Hörbücher beispielsweise als Unterhaltung bei Autofahrten nicht zu verachten. Die Skoobe-App ist für iPhone und iPad optimiert und unterstützt zudem Apple CarPlay.

Auch aktuelle Hörbücher verfügbar

Skoobe kann neben seinem enorm großen E-Book-Sortiment vor allem auch mit aktuellen Hörbüchern punkten. Damit lässt sich dann auch der Preisunterschied zwischen dem oben von uns angesprochenen Kombi-Jahresabo und den beiden kleineren Abostufen rechtfertigen. Diese enthalten für 12,99 Euro beziehungsweise 14,99 Euro monatlich lediglich den Zugriff auf das E-Book-Angebot.

Wer lediglich lesen will, ist hier mit dem Standardabo für 14,99 Euro bestens bedient. Die aus dem umfangreichen Angebot an E-Books aus den verschiedensten Genres ausgewählten Titel lassen sich auch für die Offline-Nutzung herunterladen, zudem kann man sein Abo auf bis zu drei Geräten aktivieren. Allerdings ist es nicht möglich, das Abonnement gleichzeitig auf verschiedenen Geräten aktiv zu nutzen. Dies und auch die Familiennutzung von Skoobe nicht unterstützt. Der Anbieter gibt allerdings an, dass sich eine solche Funktion in Planung befindet.

Empfehlungen und Bestsellerlisten

Für die Auswahl interessanter Bücher sollen neben einer Suchfunktion und Kategorien wie Neuheiten, Genres, Trends oder persönliche Empfehlungen auch verschiedene Spiegel-Bestsellerlisten Unterstützung leisten.

Bei langfristiger Nutzung bekommt vor allem aber auch der persönliche Bereich in der Skoobe-App mehr Gewicht. Hier finden sich nicht nur die aktuell „ausgeliehenen“ oder zuletzt gelesenen Titel, sondern es steht standardmäßig auch eine persönliche Merkliste sowie eine Übersicht über Lieblingsautoren oder -serien zur Verfügung. Ergänzend dazu hat man die Möglichkeit, eigene Listen zu ergänzen, um die über Skoobe verfügbaren Titel übersichtlicher zu sortieren.

Die App selbst ist auf dem iPhone und dem iPad weitgehend identisch aufgebaut. Zu den einzelnen Titeln lässt sich jeweils eine Infoseite mit „Klappentext“ und den Bewertungen anderer Nutzer aufrufen. Bei Hörbüchern steht hier zudem eine Hörprobe zur Verfügung und bei Gefallen kann man das E-Book oder Hörbuch über die Taste „Ausleihen“ zur eigenen Sammlung hinzufügen.

Den Begriff „Ausleihen“ finden wir dabei ein wenig irritierend. Denn es gibt keine Frist, in der man das Buch zurückgeben muss. Die Funktion bedeutet lediglich, dass der Titel danach im eigenen Bereich von Skoobe erscheint und genutzt werden kann.

Eine App für alles

Für das Lesen und Hören der über Skoobe verfügbaren Titel stellt die zugehörige App die benötigten Funktionen bereit. Beim integrierten E-Book-Reader lässt sich die Schriftgröße anpassen und der Hintergrund alternativ zu Weiß auch einfärben oder umkehren. Die Bücher werden stets an der zuletzt gelesenen Stelle geöffnet, ergänzend steht auch eine Lesezeichenfunktion bereit.

Bei der Wiedergabe von Hörbüchern hat man die Möglichkeit, die Abspielgeschwindigkeit anzupassen, einzelne Kapitel direkt anzuspringen oder einen Schlaftimer zu aktivieren. Die Audioinhalte lassen sich alternativ zur Wiedergabe auf dem genutzten Gerät auch per AirPlay an kompatiblen Lautsprecher übertragen.

Wenn ihr Skoobe kostenlos ausprobieren wollt, denkt daran, dass ihr die kostenlose Probephase bis zu zwei Tage vor Ablauf beenden könnt. Andernfalls verlängert sich das Abo kostenpflichtig auf monatlicher Basis.