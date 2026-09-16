Apple-Home-Kameras: KI-Funktionen erst ab 9,99 Euro im Monat

Bereits bei der Präsentation von iOS 27 im Juni hat Apple neue Funktionen für die Videoüberwachung mit Apple Home angekündigt. Apple beginnt jetzt damit, iCloud+-Abonnenten die Möglichkeit zu geben, Videoaufnahmen automatisch durch Apple Intelligence analysieren zu lassen. Die auf diesem Weg erstellten Beschreibungen sollen den Inhalt der Aufnahmen zusammenfassen und gespeicherte Videos besser durchsuchbar machen. Diese an sich attraktive Funktion hat allerdings ihren Preis.

Zunächst sei erwähnt, dass sich Apple-Nutzer in Deutschland an dieser Stelle noch entspannt zurücklehnen können. Die Funktionserweiterung ist hierzulande bislang nicht verfügbar, und Apple nennt auch keinen Termin für die Bereitstellung.

Mindestens 9,99 Euro pro Monat

Apple hatte bereits im Juni angekündigt, dass für den erweiterten Funktionsumfang ein größeres iCloud+-Abonnement erforderlich sein kann. Die nun genannten Voraussetzungen fallen allerdings deutlich kostspieliger aus, als wir ursprünglich erwartet hatten.

Für die Nutzung der KI-Funktionen wird mindestens das iCloud+-Abo mit zwei Terabyte Speicher für monatlich 9,99 Euro benötigt. Darin ist die Funktion für eine Kamera enthalten. Mit dem 6-TB-Abo für 29,99 Euro lässt sich die Funktion mit bis zu zwei Kameras verwenden. Im iCloud+-Abo mit 12 TB für monatlich 59,99 Euro steigt das Limit auf fünf Kameras.

Die Angaben stammen aus einem neuen Support-Dokument von Apple, das die Nutzungslimits von Apple Intelligence beschreibt.

HomeKit Secure Video bleibt günstiger

Wer lediglich die bisherigen Funktionen von HomeKit Secure Video verwendet, benötigt diese größeren Speicherpakete dagegen nicht. Für HomeKit Secure Video sind die Voraussetzungen unverändert geblieben. So lässt sich bereits mit dem günstigsten iCloud+-Tarif für monatlich 99 Cent und 50 GB Speicher eine Kamera mit HomeKit Secure Video nutzen. Für 2,99 Euro im Monat bekommt man 200 GB und kann bis zu fünf Kameras nutzen. In den größeren Paketen ist die Anzahl der Kameras für HomeKit Secure Video nicht begrenzt.