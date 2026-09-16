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Apple verlangt iCloud+-Abo

Apple-Home-Kameras: KI-Funktionen erst ab 9,99 Euro im Monat
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14 Kommentare 14

Bereits bei der Präsentation von iOS 27 im Juni hat Apple neue Funktionen für die Videoüberwachung mit Apple Home angekündigt. Apple beginnt jetzt damit, iCloud+-Abonnenten die Möglichkeit zu geben, Videoaufnahmen automatisch durch Apple Intelligence analysieren zu lassen. Die auf diesem Weg erstellten Beschreibungen sollen den Inhalt der Aufnahmen zusammenfassen und gespeicherte Videos besser durchsuchbar machen. Diese an sich attraktive Funktion hat allerdings ihren Preis.

Zunächst sei erwähnt, dass sich Apple-Nutzer in Deutschland an dieser Stelle noch entspannt zurücklehnen können. Die Funktionserweiterung ist hierzulande bislang nicht verfügbar, und Apple nennt auch keinen Termin für die Bereitstellung.

Apple Intelligence Kamera Home 0

Mindestens 9,99 Euro pro Monat

Apple hatte bereits im Juni angekündigt, dass für den erweiterten Funktionsumfang ein größeres iCloud+-Abonnement erforderlich sein kann. Die nun genannten Voraussetzungen fallen allerdings deutlich kostspieliger aus, als wir ursprünglich erwartet hatten.

Für die Nutzung der KI-Funktionen wird mindestens das iCloud+-Abo mit zwei Terabyte Speicher für monatlich 9,99 Euro benötigt. Darin ist die Funktion für eine Kamera enthalten. Mit dem 6-TB-Abo für 29,99 Euro lässt sich die Funktion mit bis zu zwei Kameras verwenden. Im iCloud+-Abo mit 12 TB für monatlich 59,99 Euro steigt das Limit auf fünf Kameras.

Apple Intelligence Kamera Home 1

Die Angaben stammen aus einem neuen Support-Dokument von Apple, das die Nutzungslimits von Apple Intelligence beschreibt.

HomeKit Secure Video bleibt günstiger

Wer lediglich die bisherigen Funktionen von HomeKit Secure Video verwendet, benötigt diese größeren Speicherpakete dagegen nicht. Für HomeKit Secure Video sind die Voraussetzungen unverändert geblieben. So lässt sich bereits mit dem günstigsten iCloud+-Tarif für monatlich 99 Cent und 50 GB Speicher eine Kamera mit HomeKit Secure Video nutzen. Für 2,99 Euro im Monat bekommt man 200 GB und kann bis zu fünf Kameras nutzen. In den größeren Paketen ist die Anzahl der Kameras für HomeKit Secure Video nicht begrenzt.
16. Sep. 2026 um 11:16 Uhr von chris Fehler gefunden?


    14 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • LOL, genau.

    Keine eigene ki hinbekommen, aber die Dienstleistungen von Drittanbietern mit ordentlichem Preisaufschlag weiterverkaufen.

    Mehrwert? Das Apfellogo

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  • In welchem Universum ist das, zumindest für Leute die nicht eingeschränkt sind und selbst aus dem Fenster gucken können, eine „attraktive Funktion“?
    Über die Preise gar nicht erst zu reden, das ist ja mal wieder maximal lächerlich.

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  • Das ist echt ein Witz sage ich euch!
    10€ im Monat für 6 Kameras wäre noch akzeptabel.

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  • Äh, bei mir gibt es KI Beschreibungen der Videos von HomeKit Kameras?!
    Beispiel: „eine Katze lief über die Terrasse“

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  • Ich habe iCloud+ mit 2TB für 9,99€ aber die Option wird mir in den Home Einstellungen nicht angezeigt

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  • Funktionen, die bei Eufy gratis und besser sind und bei Ubiquity nochmal neue Möglichkeiten zeigen.
    Apple hat KI immer noch nicht im Griff und noch weniger verstanden.
    Und Apple HomeKit ist immer noch ein Desaster.

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