Aqara hat mit dem Spatial Multi-Sensor FP400 einen neuen Präsenzsensor im Programm. Das Gerät arbeitet wie der bereits erhältliche FP2 mit Radartechnik und kann dadurch nicht nur Bewegungen erkennen, sondern auch die Position von Personen innerhalb eines Raumes bestimmen. Gegenüber dem Vorgänger hat Aqara den Funktionsumfang deutlich erweitert.

Präsenzsensoren stellen eine Alternative zur Kameraüberwachung dar. Der im Aqara FP400 verbaute 60-GHz-mmWave-Radarsensor soll gleichzeitig bis zu zehn Personen erkennen und deren Bewegungen innerhalb eines Raumes verfolgen können, ohne dass hierfür Bildaufnahmen nötig sind.

Bis zu acht Bereiche pro Raum

Mit einem Erfassungswinkel von 120 Grad kann das Gerät laut Hersteller eine Fläche von bis zu 10 × 8 Metern überwachen. Innerhalb dieses Bereichs lassen sich bis zu acht separate Zonen definieren.

Diese Unterteilung ermöglicht Automationen, die nicht allein auf die Anwesenheit einer Person, sondern auch auf deren Position im Raum reagieren. Bewegt sich beispielsweise eine Person vom Sofa zum Esstisch, kann die Beleuchtung automatisch angepasst werden, ohne dass dafür mehrere Bewegungsmelder erforderlich sind.

Laut Aqara soll die zugrundeliegende Software Störfaktoren wie Haustiere, Luftbewegungen oder Saugroboter erkennen und dadurch Fehlauslösungen reduzieren. Zusätzlich ist ein Helligkeitssensor integriert, dessen Messwerte ebenfalls für Automationen verwendet werden können.

Thread, Zigbee und Matter

Gegenüber dem Modell FP2 erweitert Aqara auch die Verbindungsmöglichkeiten. Der FP400 unterstützt sowohl Thread als auch Zigbee und lässt sich über Matter in Smarthome-Systeme einbinden.

Für die Einrichtung über die Aqara-Home-App ist nicht zwingend ein Aqara-Hub erforderlich, sondern es kann auch ein Thread-Border-Router eines anderen Anbieters verwendet werden. Bei der Einbindung über Zigbee in die Aqara-App steht allerdings ein erweiterter Funktionsumfang zur Verfügung.

Der Sensor kann an der Decke, einer Wand oder in einer Raumecke montiert werden. Bei der Einrichtung soll die Software Raumgrenzen und Eingänge automatisch erkennen und daraus eine Karte für die weitere Konfiguration erstellen.

Ab sofort erhältlich

Zusätzlich zum FP400 bietet Aqara einen FP400 Pro an. Während sich das reguläre Modell an private Smart-Home-Nutzer richtet, ist die Pro-Version für betreutes Wohnen und Anwendungen in der Altenpflege vorgesehen. Der Spatial Multi-Sensor FP400 ist für 79,99 Euro direkt bei Aqara oder über Amazon erhältlich. Mit dem Aktionscode AQARAFP400 bekommt man den Sensor vorübergehend zum Einführungspreis von 71,90 Euro.