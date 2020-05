Apple-Guthaben diese Woche bei Penny und Kaufland mit Bonus

Wir starten mit den aktuellen Angeboten für Apple-Guthaben in die neuen Woche. Bei Penny gibt es von heute an 15 Prozent Bonus-Guthaben. Falls ihr eine Kaufland-Filiale in der Nähe habt, könnt ihr sogar 20 Prozent zusätzlich mitnehmen.

Die neue Aktion bei Penny startet heute und läuft bis zum Wochenende. Hier bekommt ihr beim Kauf von Karten für den App Store oder iTunes Store im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 10 Euro jeweils 15 Prozent Bonus. Der zusätzliche Wert wird beim Einlösen automatisch gutgeschrieben, allerdings nur bis zum 24. Mai.

Über die Kaufland-Aktion haben wir vergangene Woche schon berichtet. Hier gibt es noch bis Mittwoch 20 Prozent Bonus beim Kauf von Guthabenkarten im Wert von 100 Euro. Zu Karten im Wert von 50 Euro gibt es 15 Prozent und bei den 25-Euro-Karten 10 Prozent zusätzlich. Achtet hier darauf, dass der Bonus-Betrag über einen auf dem Kassenbon aufgedruckten separaten Gutschein-Code eingelöst werden muss.