Apple-Guthaben bei REWE: Jetzt mit Einkaufsgutscheinen

Zum Jahreswechsel hat REWE bekanntlich sein Kundenbindungsprogramm umgestellt – ifun.de berichtete. Die Supermarktkette ist nicht mehr Teil von Payback und setzt stattdessen auf ein eigenes Bonusmodell.

Kein Payback mehr: Seit Anfang 2025 setzt REWE auf eigene Bonus-Aktionen

Kunden sammeln nun Guthaben direkt in der REWE-App, das beim Bezahlen eingelöst werden kann. Damit entfällt das bisherige Punktesystem mit externen Partnern, zudem konzentriert sich das neue Programm ausschließlich auf Einkäufe bei REWE.

Der Wechsel soll vor allem dazu beitragen, die Nutzung der hauseigenen App zu steigern. Neben dem Sammeln von Guthaben gibt es verschiedene Bonusaktionen, die Nutzer zusätzlich belohnen. So wird etwa ein „Bonus-Booster“ angeboten, der hohe monatliche Ausgaben mit Extra-Guthaben honoriert. Auch Sonderaktionen und Rabatte werden über die App kommuniziert.

Einkaufsgutscheine für Apple-Guthaben

Ein Nebeneffekt ist unter anderem, dass REWE jetzt Einkaufsgutscheine für den Erwerb von Apple-Guthaben verteilt. Aktuell bietet REWE eine Aktion für Kunden, die Apple-Geschenkkarten kaufen.

Noch bis zum 2. März 2025 erhalten Käufer einer Apple-Geschenkkarte im Wert von 25, 50 oder 100 Euro einen Einkaufsgutschein in Höhe von zehn Prozent des Kartenwerts. Das bedeutet, dass Kunden bei einem 25-Euro-Kauf einen Gutschein über 2,50 Euro erhalten, bei einem 100-Euro-Kauf sind es 10 Euro. Die Gutscheine werden entweder direkt an der Kasse ausgehändigt oder beim Onlinekauf per E-Mail verschickt.

Aus dem aktuellen REWE-Prospekt: Apple-Guthaben mit Einkaufsgutschein

Einlösen lassen sich die Gutscheine dann bis zum 30. März 2025 in lokalen REWE-Märkten. Eine Nutzung für Onlinebestellungen ist ausgeschlossen. Zudem muss der Einkaufswert mindestens dem Gutscheinbetrag entsprechen. Eine Barauszahlung oder Teileinlösung ist nicht möglich. Online ist die Aktion auf kartenwelt.rewe.de abrufbar.

Mit dieser Aktion dürfte REWE Kunden an das neue Bonusprogramm gewöhnen wollen, nachdem die bisherige Kooperation mit Payback beendet wurde. Langfristig bleibt abzuwarten, wie das neue System von den Kunden angenommen wird und ob weitere attraktive Vergütungsmodelle folgen.