Update für die REWE-App integriert neues Bonussystem

Die Payback-Sammler unter euch müssen sich zum Jahreswechsel vielleicht ein wenig umstellen. Wir haben ja schon darüber geschrieben, dass REWE bei Payback aussteigt und vom neuen Jahr an stattdessen EDEKA mit von der Partie ist. REWE startet stattdessen mit einem eigenen Bonusprogramm, das man sich zumindest dann anschauen kann, wenn man dort ohnehin oft einkaufen geht, und auch kein Problem mit Programmen zur Kundenbindung und dem damit verbundenen Datenaustausch hat.

Das REWE-Bonusprogramm startet mit dem neu veröffentlichten Update der REWE-App auf Version 5.0. Anders als bei Payback mit seinem breiten Angebot an Partnern zielt das neue Programm allerdings darauf ab, dass ihr eure Einkäufe nach Möglichkeit komplett bei REWE tätigt.

Der wesentliche Vorteil ist dabei, dass ihr nicht mit Bonuspunkten, Prämienshops und versteckten Links zur Auszahlung hantieren müsst, sondern direkt Guthaben in Euros sammelt, das ihr dann zur Bezahlung bei REWE verwenden könnt. Hierzu wählt man den gewünschten Betrag in der REWE-App aus und scannt diesen zusammen mit den Einkäufen an der Kasse ein. Das Guthaben lässt sich sowohl im Markt als auch bei der Nutzung des Liefer- oder Abholservice von REWE einsetzen.

Belohnung für treue Kunden

Ähnlich wie die Mehrfachpunkte bei Payback kann man auch bei REWE zusätzliches Guthaben sammeln, wenn man auf die unterschiedlichen Bonus-Aktionen der Märkte achtet. Die Verantwortlichen der Supermarktkette wollen wohl allem voran auch dazu animieren, die REWE-App verstärkt zu verwenden. Darüber sind die aktuellen Aktionen jeweils abrufbar. Zudem werden dort Aktionen wie ein „Bonus-Booster“ angezeigt, der Kunden, die hohe monatliche Umsätze machen, mit Zusatzguthaben im darauffolgenden Monat belohnt. Es bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form REWE künftig weiterhin Apple-Guthaben mit indirektem Preisnachlass anbietet.

Hinter den Kulissen geht es hier natürlich vor allem darum, Kunden zu binden und mehr über deren Einkaufsgewohnheiten zu erfahren. Wir gehen davon aus, dass sich Nutzer von Vorteilsprogrammen darüber im Klaren sind und diese Entscheidung ganz bewusst treffen.