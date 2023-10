Apple-Guthaben bei Penny vergünstigt aufladen

Payback-Nutzer können beim Kauf von Apple-Guthaben in dieser Woche wieder 10 Prozent sparen, wenn sie eine Apple-Geschenkkarte bei Penny kaufen. Ihr findet das Angebot sowohl im aktuellen Penny-Prospekt als auch online bei penny-kartenwelt.de.

Die Aktion ist auf den Kauf von Apple-Geschenkkarten im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro beschränkt. Penny bietet beim Erwerb dieser Karten zusätzlich 20-fache Payback-Punkte. Normalerweise bekommt man bei Payback für zwei ausgegebene Euro jeweils nur einen Payback-Punkt gutgeschrieben, im Rahmen der Aktion erhält man beispielsweise beim Kauf einer Apple-Guthabenkarte im Wert von 100 Euro insgesamt 1000 Payback-Punkte, was einem Wert von 10 Euro entspricht.

Alternativ zur Verwendung des Punkte-Guthabens im Prämienstore von Payback gibt es auch die Möglichkeit, sich den Gegenwert in Bargeld auszahlen zu lassen. Verwendet hierfür die Option „Bargeld einlösen“ in euren Konto-Einstellungen. Das Guthaben wird dann per Überweisung übertragen, der Mindestwert für eine solche Auszahlung liegt bei 200 Payback-Punkten.

Apple-Guthaben auch für Hardware verwenden

Denkt daran, dass sich das Apple-Guthaben mittlerweile auch zum Kauf von Hardware verwenden lässt. Mit den von Apple mit dem Slogan „Für alles und alle“ beworbenen Geschenkkarten kann man anders als dies früher bei den klassischen iTunes- und App-Store-Karten der Fall war, mehr als nur digitale Güter kaufen.

Apple weist darauf hin, dass sich die Geschenkkarten generell für den Kauf von Produkten und Services im Apple Store, in der Apple Store App, im Onlineshop auf der Apple-Webseite, im App Store, in iTunes und in Apple Books sowie für die Bezahlung von Abos wie Apple Music und Apple TV+ verwenden lassen.

Die somit aktuell mögliche Ersparnis von 10 Prozent könnte also insbesondere auch im Zusammenhang mit den für die kommende Nacht erwarteten Neuerungen willkommen sein.