Apple Guthaben: Apple Music bei Aufladung kostenlos

Apple bietet Anwendern, die ihr Apple Guthaben über die direkt vom iPhone aus erreichbare Aufladefunktion aufstocken, den kostenlosen Zugriff auf den Musik-Streaming-Dienst Apple Music an.

Bei Aufladung über den App Store

Das Angebot wird aktuell im Bereich App Store > Profilbild > Guthaben zu Account hinzufügen eingeblendet und unterbreitet grundsätzlich interessierten Anwendern folgenden Deal: Wer seiner Apple-ID mindestens 25 Euro Guthaben hinzufügt, erhält einen einmonatigen Gratiszugriff auf Apple Music.

Laut Apple ist das Angebot auf eine Einlösung pro Apple-ID begrenzt und muss umgehend nach der Aufladung genutzt werden. Zwar führt Apple keine Einschränkungen im Kleingedruckten der Aktion auf, etwa dass sich das Angebot ausschließlich an Neukunden richtet oder dass Apple Music noch nicht abonniert sein darf, spricht im Text aber von einem “kostenlosen Probeabo”, was das Risiko nicht ganz ausschließt, dass aktuelle Bestandskunden nicht in den Genuss des kostenlosen Monats kommen.

Ohnehin würden wir für einen Monat Apple Music nicht unbedingt das eigene Guthaben aufladen, solltet ihr jedoch ohnehin kurz davor sein, euer Guthaben aufzustocken, dann kann es sich lohnen, den Umweg über die App Store Anwendung zu gehen und hier eventuell noch einen kostenlosen Monat Apple Music mitzunehmen.

Gratis-Monate häufig bei Shazam

Anwender, die Apple Music nicht abonniert haben und gerne mal wieder in Apples Spotify-Konkurrenten hinein schnuppern möchten, können dies meistens mit einem Abstecher zum Musik-Erkennungsdienst Shazam tun. Dieser bietet meist entweder innerhalb der offiziellen Shazam-Applikation oder auf seiner Webseite eine Gratisaktion für Apple Music an, die auch von ehemaligen Bestandskunden in Anspruch genommen werden kann.

Solltet ihr als bestehende Apple Music-Abonnenten versuchen das aktuelle Angebot in Anspruch zu nehmen, dann freuen wir uns über eine kurze Rückmeldung in den Kommentaren, ob euch dies auch geglückt ist.