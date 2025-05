Apple gegen Epic: Fortnite weltweit nicht mehr verfügbar

Der Streit zwischen Epic Games und Apple eskaliert gerade wieder. Den Entwicklern zufolge hat Apple die Freigabe des Spiels „Fortnite“ für den amerikanischen App Store blockiert. In der Folge ist das Spiel jetzt weltweit nicht mehr für iOS-Geräte verfügbar.

Apple has blocked our Fortnite submission so we cannot release to the US App Store or to the Epic Games Store for iOS in the European Union. Now, sadly, Fortnite on iOS will be offline worldwide until Apple unblocks it.

— Fortnite (@Fortnite) May 16, 2025