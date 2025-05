AirPods Pro: Apple-Quellcode enthält Hinweis auf die nächste Generation

Es liegt auf der Hand, dass Apple bereits konkrete Pläne mit Blick auf die Veröffentlichung der kommenden AirPods-Generationen hat. Hinsichtlich der AirPods Pro wird es mittlerweile offenbar ein klein wenig konkreter. Der Entwickler Aaron Perris hat im Quellcode der neuesten Apple-Betriebssysteme einen dezenten Hinweis darauf gefunden, dass wir möglicherweise bald schon die AirPods Pro 3 sehen könnten.

Looks like Apple may be prepping for AirPods Pro 3 pic.twitter.com/CldIUbWpl1

— Aaron (@aaronp613) May 14, 2025