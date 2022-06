Apple Fitness+: Neue Workouts mit Prince und Daft Punk

Die neue Spinning-Session mit Sherica wird über 30 Minuten hinweg von Musik von Prince untermalt. Nach einer Aufwärmphase folgen in jedem Song zwei Höchstleistungsingervalle mit jeweils 20 bis 60 Sekunden Dauer. HIT mit Bakiri besteht aus einem Training mit fünf Übungen, die viermal in unterschiedlicher Reihenfolge zu Songs von Katy Perry wiederholt werden. Das neue Krafttraining mit Gregg könnt ihr zum Elektrosound von Daft Punk machen. Wer es gerne klassisch mag, setzt sich für 20 Minuten zu Songs von Elton John auf die Yogamatte.

Apple Fitness+ hat in der Rubrik „Künstler im Spotlight“ vier neue Trainings mit namhaften Größen aus der Musikbranche am Start. Bei den neuesten Kooperationen sind Prince, Katy Perry, Daft Punk und Elton Jong mit von der Partie.

