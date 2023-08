Apple-Event: Wallpaper, Spekulationen und Animationen

Was bei amerikanischen Medienvertretern gestern unter der Überschrift „Wonderlust“ um Punkt 18:00 Uhr per E-Mail eintraf, flatterte hierzulande mit dem Betreff „Vorfreu dich“ in die digitalen Postfächer ausgewählter Journalisten.

iPhone-Event am 12. September

Wie erwartet hatte Apple zum diesjährigen iPhone-Event am 12. September geladen und überraschte auch in Sachen Uhrzeit nicht. Um 19:00 Uhr geht es am übernächsten Dienstag los. Dann werden wir das iPhone 15, die neue Apple Watch Series 9 und die Freigabetermine der neuen Betriebssysteme erstmals zu Gesicht bekommen.

Die Betas von iOS 17 und watchOS 10 wurden kurz nach dem Ausspielen der Einladungen in neuer Version verteilt und stehen inzwischen auch für alle freiwilligen Tester in Ausgabe Beta 8 zur Verfügung.

Event-Grafik mit Farbhinweisen?

Seit Freigabe der Event-Grafik durch Apple wird spekuliert, welche Hinweise und Rückschlüsse das aus vielen kleinen Partikeln bestehende Apple-Logo geben bzw. zulassen könnte.

Hoch im Rennen: Die sichtbaren Farben scheinen sich mit den bislang kursierenden Gerüchten zur Farbgestaltung der diesjährigen iPhone Pro-Modelle zu decken. Hier war zuletzt ja nicht nur von einem „Space Schwarz“ die Rede, sondern auch von den Farbtöne Dunkelblau und Titangrau.

Die Partikel könnten zudem auf das in der Fertigung eingesetzte Titanpulver anspielen, mit dem Apple die bisherigen Edelstahlrahmen des iPhone ersetzen soll.

AirPods Pro mit USB-C

Ebenfalls spekuliert wird darüber, dass Apple dem iPhone 15 Pro ein überarbeitetes Paar AirPods Pro zur Seite stellen wird, dessen Ladecase (wie das neue iPhone) den Lightning-Port ebenfalls durch eine USB-C-Buchse ersetzen wird.

Zum Apple-Event hat Apples Marketing-Chef Greg Joswiak eine animierte Event-Grafik veröffentlicht, auf der Webseite des Basic Apple Guy gibt es zudem Hintergrundgrafiken und Wallpaper die das Event-Motiv zeigen.