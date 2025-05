Apple erweitert „Live Mithören“: Untertitel kommen auf die Apple Watch

Apple baut die Funktion „Live Mithören“ weiter aus und bringt damit eine schon länger verfügbare Bedienungshilfe nun auch auf die Apple Watch. Die Funktion, die bisher primär auf dem iPhone genutzt wurde, ermöglicht es, gesprochene Inhalte in Echtzeit als Text auf dem Display darzustellen.

Für Nutzerinnen und Nutzer mit Hörbeeinträchtigungen dient dies als wichtige Unterstützung im Alltag. Mit dem nun angekündigten Update wird es mit iOS 19 möglich, solche Live-Untertitel direkt auf der gekoppelten Apple Watch anzeigen zu lassen. Die Uhr übernimmt dabei zusätzlich die Rolle einer Fernbedienung, mit der laufende Transkriptionen gesteuert oder wiederholt werden können.

Bedienung direkt vom Handgelenk

Die Apple Watch ergänzt die iPhone-Funktion dabei nicht nur um eine Anzeigeoption, sondern erlaubt auch das Starten, Beenden oder Zurückspringen in bestehende Sessions. In Kombination mit AirPods oder Hörgeräten, die nach dem „Made for iPhone“-Standard zertifiziert sind, kann so auch unterwegs diskret auf gesprochene Inhalte reagiert werden – etwa in Meetings oder im Unterricht.

Grundlage bleibt weiterhin das iPhone, das als Mikrofon dient und den Audiostream verarbeitet. Die Watch fungiert in dieser Konstellation als zusätzlicher Bildschirm.

Systemsprache bleibt ein Hindernis

Während die technische Ausweitung auf die Apple Watch viele neue Einsatzmögilchkeiten eröffnet, bleibt ein zentrales Hindernis bestehen: Die Funktion ist bislang nur verfügbar, wenn Englisch (USA oder Kanada) als Primärsprache auf dem iPhone eingestellt ist.

Eine Erweiterung auf andere Sprachen – darunter auch Deutsch – ist bislang nicht erfolgt. Mit der neuen Version der Funktion rückt jedoch die Hoffnung näher, dass Apple auch an einer breiteren Sprachunterstützung arbeitet. Gerade für deutschsprachige Nutzer wäre dies eine spürbare Verbesserung der Bedienungshilfen.