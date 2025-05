Ab 3,25 Euro: Neue AirTag-Alternative zum Tiefstpreis

Der Smart Tracker von Hoxe markiert einen neuen Tiefstpreis im Wettstreit der mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatiblen Tracker. Das erst seit kurzer Zeit in Deutschland verfügbare Zubehör ist momentan zu Einzelpreisen ab 3,25 Euro erhältlich.

Die AirTags-Alternative wird beim Einzelkauf für 5,99 Euro angeboten. Es wird allerdings gleich deutlich günstiger, wenn man gleich mehrere davon im Set bestellt. Im Zweierpack bezahlt man pro Stück nur noch 4 Euro, im Dreierpack fällt der Einzelpreis auf 3,33 Euro und wenn man vier davon nimmt, fallen nur noch 3,25 Euro an.

Vom Funktionsumfang her unterscheidet sich der Smart Tracker von Hoxe nicht von den sonst erhältlichen AirTag-Alternativen. Die kleinen Chips lassen sich in die „Wo ist?“-App von Apple integrieren und dort unter der Kategorie „Objekte“ verwalten. Die Ortung ist über Bluetooth möglich und wenn man sich in der Nähe des Geräts befindet, kann man zusätzlich einen Signalton abspielen, der bei der Suche danach unterstützt.

Für die Stromversorgung sorgt eine Knopfzellenbatterie vom Typ CR2032, die bis zu ein Jahr lang halten soll und bei Bedarf ausgewechselt werden kann. Das Zubehör ist nach IP67 gegen Staub und das zeitweise Eintauchen in Wasser geschützt.

Im Lieferumfang ist zudem eine Halteschlaufe enthalten, mit der sich der Tracker an Gepäckstücken oder dergleichen befestigen lässt. Eine klassische Öse für einen Schlüsselring ist dagegen leider nicht vorhanden.

Maximal 32 „Wo ist?“-Einträge möglich

Vor dem Hintergrund, dass die AirTag-Alternativen immer billiger werden, wollen wir darauf hinweisen, dass AirTags und andere Objekte nicht in unbegrenzter Zahl zu Apples „Wo ist?“-Netzwerk hinzufügen können.

Aktuell liegt das Maximum aller Elemente zusammen, die zu „Wo ist?“ hinzugefügt werden können, bei 32 für jede Apple-ID. Hier zählen übrigens nicht nur AirTags und deren Alternativen sowie mit „Wo ist?“ kompatibles Zubehör mit, sondern auch die in der App aufgeführten AirPods. Dabei zählen AirPods Max als ein Objekt, AirPods und AirPods Pro der 1. Generation als zwei Objekte und AirPods Pro der 2. Generation als drei Objekte.