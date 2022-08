Apple erklärt im Video: Apps verstecken, Procreate kreativ nutzen

Die sechs Minuten sprechen Empfehlungen aus, wie sich Selbstporträts mit wenigen Handgriffen in farbenfrohe Illustration verwandeln lassen und führen so spielerisch an die von Procreate offerierte Werkzeugpalette heran.

Das sechs Minuten lange Video „Wie man sein Alter Ego in Procreate erstellt“ rückt die beliebte Grafikdesign-Applikation Procreate in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Das kurze Video richtet sich an Anwender, die die Unterscheidung entweder noch nicht auf dem Radar oder aber schon wieder vergessen hatten und hilft dabei, den Home-Bildschirm so aufgeräumt wie möglich zu nutzen.

Apple hat in den zurückliegenden Stunden zwei neue Clips auf Googles Videoportal YouTube veröffentlicht, die sich an iPhone- und iPad-Nutzer gleichermaßen richten.

Insert

You are going to send email to