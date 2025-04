Amazfit-Smartwatch „Bip 6“: Viel Funktionen für wenig Geld

Amazfit bietet seine Einsteiger-Smartwatches unter dem Produktnamen „Bip“ an. Mit der Amazfit Bip 6 ist hier jetzt ein neues Modell erhältlich, das für weniger als 80 Euro mit einem stattlichen Leistungsumfang aufwarten kann. Unter anderem sind hier ein Herzfrequenzsensor und GPS mit an Bord.

Die neue Fitnessuhr hebt sich bereits beim Blick auf den integrierten Bildschirm deutlich von der Vorgängerversion ab. Das rund 50 Millimeter große AMOLED-Display hat eine Helligkeit von 2.000 Nits, was sich besonders bei Benutzung im Freien positiv bemerkbar machen dürfte. Besitzer der Bip 5 müssen hier noch mit einem nur 600 Nits hellen LCD-Display auskommen.

Herzfrequenz, Bereitschaft und Schlaftracking

Amazfit hat in der Uhr die neueste Version seines Kombi-Sensors „BioTracker“ verbaut. Dieser ist in der Lage, neben der Herzfrequenz und der Herzfrequenzvariabilität auch Informationen zum Schlafverhalten des Nutzers zu sammeln sowie den auch „Readiness Score“ genannten Grad der körperlichen und geistigen Ermüdung zu ermitteln. Zudem findet sich ein GPS-Empfänger in die Uhr integriert.

Wie bei seinen anderen Sportuhren kann Amazfit trotz dieser umfassenden Sensorfunktionen mit stattlichen Akkulaufzeiten aufwarten. Im Standardbetrieb bringt es die Bip 6 auf bis zu 14 Tage, bevor sie wieder ans Ladegerät muss. Mit aktiviertem GPS hält die Uhr bis zu 32 Stunden durch.

140 Sportarten und 400 Zifferblätter

In ihrer Funktion als Fitnesstracker unterstützt die Amazfit Bip 6 mehr als 140 verschiedene Sportarten, darunter Fitnessübungen, einfaches Joggen sowie Trendsportarten wie Hyrox. Für die Nutzung im Zusammenhang mit Outdoor-Aktivitäten lassen sich kostenlose Offlinekarten auf die Uhr laden.

Im Rahmen ihrer Smartwatch-Funktionalität lässt sich die Bip 6 im Zusammenspiel mit zahlreichen Apps verwenden. Zudem stehen über die begleitende Zepp-App des Herstellers mehr als 400 verschiedene Zifferblätter zur Installation bereit.

Die Amazfit Bip 6 ist zum Preis von 79,90 Euro zur Markteinführung mit schwarzem Armband und farblich passendem Zifferblatt erhältlich. Varianten in Rot sowie in Hell- und Dunkelgrau sollen folgen.