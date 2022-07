Apple Arcade: „My Bowling 3D“ und weitere Juli-Neuheiten

Subway Surfers Tag folgt am 15. Juli und ist ein Ableger des Free-to-Play-Titels Subway Surfers. Die Action spielt hier in Gebieten wie Zugdepots oder Parks und ihr müsst diese Bereiche erkunden und dabei auf ausrangierten Zügen skaten oder die Spraydose zum Einsatz bringen.

An weiteren Neuerscheinungen für Apple Arcade im Juli hat Apple für die nächste Woche Samorost 3+ angekündigt. Der bereits in der Kaufversion ausgesprochen Erfolgreiche Titel aus dem Entwicklerstudio Amanita Design handelt von einem neugierigen Weltraumgnom, der auf der Suche nach dem geheimnisvollen Ursprung seiner Zauberflöte mithilfe von deren Zauberkräften den Kosmos bereist.

My Bowling 3D+ wird von den Entwicklern der App als das realistischste Ten Pin Bowling-Spielvergnügen bezeichnet, das es bislang für Mobilgeräte gibt. Spieler haben die Möglichkeit, die Laufbahn ihrer Kugeln nicht nur durch die Wurfrichtung, sondern auch durch deren Haltung und Rotation zu beeinflussen. Dabei ist wahlweise das schnelle Spiel durch einfache Fingerbewegung wie auch ein „Profi-Modus“ verfügbar, in dem anspruchsvolle Bowling-Spieler über zusätzliche Funktionen zum genauen Positionieren und Planen der Würfe verfügen.

Bei Apples Spieledienst Apple Arcade gibt es am heutigen Freitag wieder eine Neuerscheinung zu verzeichnen. Die Bowling-Simulation My Bowling 3D+ ist jetzt als Version für Apple-Abonnenten verfügbar. Darüber hinaus hat Apple noch vier weitere Neuerscheinungen für den laufenden Monat angekündigt.

