Mit Farm It! und Hitchhiker – A Mistery Game stehen am heutigen Freitag wieder zwei neue Spiele auf Apple Arcade zur Verfügung. Apples Spiele-Abo kostet regulär 4,99 Euro im Monat, wird aber weiterhin auch von vielen Nutzern im Rahmen von kostenlosen Probeabos genutzt. So erhalten Käufer eines neuen Apple-Geräts beispielsweise die Möglichkeit, Apple Arcade drei Monate lang kostenlos zu testen.

„Hitchhiker – A Mistery Game“ wird von den Entwicklern als Roadtrip-Odyssee beschrieben, in der man als Spieler das Unbekannte erforscht, um sich selbst zu finden:

Hitchhiker ist ein Rätselspiel, in dem du auf entlegenen Highways das Rätsel deiner eigenen Vorgeschichte lösen musst. Als Anhalter ohne Erinnerung oder Ziel fährst du mit einer Reihe von Leuten durch eine seltsame und schöne Landschaft, während du dem geheimnisvollen Verschwinden einer dir nahestehenden Person nachforschst. Deine Fahrer reichen von stoischen Farmern zu Kellnerinnen außer Dienst, und jeder einzelne von ihnen hat eine Geschichte zu erzählen. Hinweise tauchen auf, Bündnisse formen sich, und nichts ist so, wie es scheint.

„Farm It!“ ist eine Sammlung von Minispielen, bei der man im Stile einer Wirtschaftssimulation seine eigene Farm aufbauen und am Laufen halten muss:

Begib dich auf ein Abenteuer: Indem du Minispiele spielst, erhältst du Ressourcen und kannst du verschiedene Bereiche deiner Farm dekorieren. Genieße dabei die Gesellschaft der fantastischen Figuren und süßen Haustiere im Spiel. Worauf wartest du noch? Stürze dich ins Farmleben und baue deine eigene fantastische Farmwelt.

Beide Spiele lassen sich im Rahmen von Apple Arcade kostenlos spielen und stehen neben dem iPhone auch auf dem iPad, Mac und Apple TV zur Verfügung.