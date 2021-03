iPhone 13 in Mattschwarz und AirTags für 45 Euro?

Das unten eingebettete Video von EverythingApplePro will uns einen erweiterten Ausblick auf die für dieses Jahr erwarteten iPhone-13-Modelle bieten und hält zusätzlich neue Details zu den AirTags bereit. Als Quelle wird der gut vernetzte Autor Max Weinbach zitiert, der zumindest einen Teil seiner Informationen von Apple-Zulieferern in Asien beziehen dürfte.

Mit Blick auf diese Quellen ist anzumerken, dass Apple aktuellen Berichten zufolge die Kontrollmaßnahmen bei seinen Produktionspartnern deutlich verschärft hat. Ausschlag dürfte die Tatsache gegeben haben, dass ein großer Teil der Produktvorstellungen des vergangenen Jahres bereits vorab und teils erstaunlich detailliert bekannt war. Dem wolle Apple nun mit zusätzlichen Überwachungsmechanismen entgegentreten.

Mit Blick auf die kommenden Modelle des iPhone 13 ist sind kleinere Sensor-Aussparungen auf der Vorderseite sowie neue Farbvarianten im Gespräch. Das iPhone soll künftig auch kupferfarben und in Mattschwarz erhältlich und die Geräteoberfläche mit einer Fingerabdruck-abweisenden Beschichtung überzogen sein. Apples Mattschwarz wird mit dem „Phantom Black“ der aktuellen Samsung-Modelle verglichen.

Der Kamerabuckel auf der Rückseite des iPhone 13 soll im Gesamten weniger markant hervorstehen. Damit verbunden sollen auch die einzelnen Kameralinsen, insbesondere bei den Pro-Modellen, ein wenig schrumpfen. Eine neue Bildstabilisierungsfunktion soll das zentrale Element der Aufnahme automatisch erkennen und im Fokus halten. Der von Apple verbaute LiDAR-Sensor soll zudem die Qualität der Porträtmodus-Aufnahmen deutlich verbessern.

Auch die Akku-Leistung der kommenden iPhone-Modelle soll sich verbessern. Dies habe man jedoch weniger der Integration etwas stärkerer Akkus, sondern vor allem Apples neuem A15-Prozessor zu verdanken. Apple wird wohl auch in diesem Jahr wieder vier neue iPhone-Modelle auf den Markt bringen.

AirTags 3 Zentimeter groß für 39 Dollar

Mit Blick auf die weiterhin vor dem Sommer von Apple erwarteten AirTags lässt sich Weinbach zur Angabe von Details hinreißen, so seien diese 32 x 32 x 6 Millimeter groß. Ein 2-Euro-Stück zum Vergleich hat einen Durchmesser von knapp 26 Millimetern, wer sich noch an das alte 5-Mark-Stück erinnert: Das war mit 29 Millimetern schon knapp dran. Die Größe dürfte vor allem auch der integrierten Batterie geschuldet sein.

Kommunikationstechnisch wahre Apple bei den AirTags einen hohen Datenschutzstandard. So würden in Verbindung mit der Funktion der „Dingefinder“ keine persönlichen Daten übertragen. Die AirTags könnten allerdings untereinander kommunizieren und gegenseitig ihre Reichweite erweitern.

Aus Apple-Kreisen will Weinbach erfahren haben, dass in absehbarer Zeit neue Apple-Produkte in drei Kategorien erwartet werden. Tablets, Wearables und Zubehör. Wobei die AirTags wohl das Zubehör und im Bereich Wearables wieder neue Armbänder für die Apple Watch zu erwarten sind. Bei den Tablets wartet man außer Frage auf ein neues iPad Pro.

Max Weinbach macht auch zum erwarteten Preis für die AirTags eine Ansage. 39 Dollar soll das Zubehör in den USA kosten. Eine Preiskategorie, die Apple aktuell mit 45 Euro „übersetzt“.