App-Zahnbürste XPro Digital: Neues Oclean-Flaggschiff startet

Zwar haben wir im vergangenen August bereits einen ersten Blick auf die smarten Schallzahnbürsten des Anbieters Oclean geworfen, offiziell verfügbar waren die Mundhygiene-Produkte mit App-Anbindung damals aber noch nicht. Dies ändert sich heute. Wie Oclean jetzt bekanntgegeben hat, startet man nun auch in den deutschen Markt und platziert sich hier mit der Oclean XPro Digital als Oral-B-Konkurrent.

Funktional gut ausgebaut ist die Oclean XPro Digital preislich eher in der Mittelklasse verortet und setzt eine unverbindliche Preisempfehlung von 109,90 Euro für die in Gold und Silber erhältlichen Bürsten-Modelle an.

Die Oclean XPro Digital kommt nach Angaben des Herstellers auf 84.000 Bewegungen pro Minute – trotzdem liegt der durch die Bürste verursachte Geräuschpegel bei unter 60 dB und wird vom Anbieter als „extrem leise“ beschrieben. Ab Werk wird die Oclean XPro Digital mit zwei Bürstenköpfen ausgeliefert:

„Plague Control“-Bürstenkopf : Ein Bürstenkopf der mit im W-Muster angeordneten Borsten eine effektive Plague-Entfernung verspricht und über einen zusätzlichem Zungenschaber verfügt.

: Ein Bürstenkopf der mit im W-Muster angeordneten Borsten eine effektive Plague-Entfernung verspricht und über einen zusätzlichem Zungenschaber verfügt. „Delicate Care“-Bürstenkopf: Ein Bürstenkopf mit besonders weichen Borsten. Zielgruppe hier sind Nutzer mit sensitive Zähnen, die eine schonende Reinigung bevorzugen.

Oclean Care+ App

Um die Bewertung der Putzeffektivität kümmert sich die Oclean Care+ App, die vor allem die Daten des 6-Achsen-Gyproskops auswertet, das in der Oclean XPro Digital verbaut ist. So erfasst die Zahnbürste auch zu wenig geputzte Stellen und zeigt diese im integrierten Display an. Die Anbindung der App erfolgt per Bluetooth.

Auf dem iPhone lassen sich dann nicht nur Putzverläufe einsehen, sondern auch Reinigungsmodi wählen und personalisieren. Bei der Oclean XPro Digital stehen etwa die Modi „Sunrise Soothing“ für die morgendliche Routine, der Gute-Nacht-Modus „Sunset Clearout“ und der so genannte „Exclusive Mode“ zur Verfügung, der durch den Anwender angepasst werden kann.

Die Zahnbürste mit 30-Tage-Akku, zwei Bürstenköpfen und Ladestation kostet 109,90 Euro und ist ab sofort im Handel, etwa bei MediaMarkt und bei Saturn verfügbar. Bei Amazon gibt es die Ausführung mit zusätzlichem Reiseetui bereits für 115 Euro.