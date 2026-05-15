Die Sport-App Strava unterstützt jetzt auch die Herzfrequenzmessung mit den AirPods Pro 3. Dies allerdings mit Einschränkungen: Eine Apple Watch ist weiterhin erforderlich, ihr könnt die AirPods nicht alleine als Herzfrequenzsensor verwenden. Die neue Funktion hält mit dem Update 463.0.0 der Strava-App Einzug.

Damit das Ganze funktioniert, müsst ihr die AirPods Pro 3 mit eurer Apple Watch koppeln. Die Apple Watch lässt sich zusammen mit Strava bereits seit längerer Zeit als Herzfrequenzsensor nutzen. Wenn noch nicht geschehen, müsst ihr die Verknüpfung über die Einstellungen der Strava-App herstellen.

Nur im Duo mit der Apple Watch

Werden die AirPods Pro 3 dann bei einem Training getragen, arbeiten die Apple Watch und die Ohrhörer zusammen. Dabei wird das jeweils stärkste Signal ausgewählt und laut Strava auf diese Weise dafür gesorgt, dass die Strava-App stets die genauesten Messwerte erhält.

Die im vergangenen Jahr vorgestellte aktuelle Generation der AirPods Pro ist in der Lage, mithilfe von Sensoren im Ohr die Herzfrequenz zu erfassen. Apple gibt sich dabei allerdings sehr zugeknöpft. Wer die Ohrhörer als Herzfrequenzsensor mit Fitnessdiensten wie Peloton oder Zwift nutzen möchte, muss man Umwege wie die kostenlose HeartCast-App in Kauf nehmen.

Die AirPods Pro 3 kosten bei Apple 249 Euro und sind beispielsweise bei Amazon bereits ab 199 Euro erhältlich.

Physiotherapie als neuer Aktivitätstyp bei Strava

Strava zeigt sich erfreulich rege, wenn es darum geht, den Leistungsumfang seines App-Angebots auszubauen. Eben erst wurde auch Physiotherapie als neuer Aktivitätstyp hinzugefügt. Nutzer können somit nun auch Reha-, Präventions- und Regenerationseinheiten direkt in der App erfassen und dokumentieren.

Mit der Erweiterung sollen dem Anbieter zufolge auch Trainingsformen berücksichtigt werden, die im Zusammenhang mit Verletzungen, Erholung oder körperlicher Stabilität stehen. Die neue Kategorie ergänzt die bereits mehr als 50 vorhandenen Aktivitätstypen, darunter Yoga, Krafttraining und Pilates.