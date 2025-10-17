Die neue, flachere Variante
App-Wassermelder von X-Sense: 4 Stück mit Basisstation für 45 Euro
Der auf Sensoren spezialisierte Anbieter X-Sense bietet seine im Sommer neu vorgestellten Wassermelder mit App-Anbindung vorübergehend extrem günstig an. Das Paket mit vier Sensoren und der für die App-Integration benötigten Basisstation ist bei Amazon gerade für 45,21 Euro erhältlich. Wer die Basisstation bereits besitzt und einzelne Melder hinzukaufen will, bezahlt momentan pro Stück 14,99 Euro und kommt damit auch etwas günstiger als normalerweise weg.
Im Rahmen der aktuellen Preisaktion ist das erst seit kurzer Zeit erhältliche flache Modell der Sensoren günstig zu haben. Wir hatten diese Variante noch nicht in den Fingern, nutzen jedoch den etwas größeren und hier ausführlich vorgestellten Vorgänger schon seit längerer Zeit mit absoluter Zufriedenheit.
Erkennt auch tropfende Rohre
Die Wassermelder von X-Sense sind so konzipiert, dass sie gleichermaßen auf Wasseransammlungen am Boden und auf tropfende Rohre oder Wasserhähne reagieren. Das bei solchen Geräten übliche Sensorenpaar an der Unterseite wird durch zwei weitere Kontaktsensoren an der Oberseite ergänzt, die sich in einer flachen Wanne zum Anfangen von Tropfen befinden. Somit kann man die Wassermelder beispielsweise unter kritische Wasserhähne, Wasserleitungen oder Abflussrohre legen.
Mit einer Höhe von 17 Millimetern lassen sich die neuen Wassermelder von X-Sense auch unter Waschmaschinen oder ähnliche Geräte schieben. Der Durchmesser der Geräte beträgt knapp acht Zentimeter.
Alarm kommt optional auch per App
Wenn Wasser erkannt wird, schlägt die im Starterset mitgelieferte Basisstation akustisch und optisch Alarm. Ergänzend dazu kann man die Meldungen als Push-Mitteilung über die App des Herstellers empfangen. Die Verbindung zum Internet und der Basisstation ist jedoch keine Voraussetzung für die Funktion der Geräte. Die Melder arbeiten auch im Offline-Modus.
X-Sense unterstützt bislang weder Apple Home noch andere Smarthome-Plattformen direkt. Für die Einbindung in Home Assistent gibt es eine inoffizielle Erweiterung.
Weiß jm. was über die Akkulaufzeit beim Vorgänger/aktuellen Gerät?
Beim Vorgänger war es eine klassische 2xAAA Batterien. Läuft bei mir seit Monaten – und wird immer noch als voll angezeigt. Ich vermute meine Batterie hält Jahre…
Hab die Vorgänger gut 2 ¼ Jahre im Einsatz und bisher keine Batterien wechseln müssen. Batteriestatus in der App ist auch noch voll, darauf würde ich aber nichts geben.
Genau das gleiche bei mir: Dinger halten ewig und sind – auch mit den anderen Meldern & Kameras – sehr günstig und zuverlässig.
Laufen bei mir seit Januar. Und in der App wird immer noch volle Batteriekapazität (drei blaue Balken) angezeigt.