App-Wassermelder von X-Sense: 4 Stück mit Basisstation für 45 Euro

Der auf Sensoren spezialisierte Anbieter X-Sense bietet seine im Sommer neu vorgestellten Wassermelder mit App-Anbindung vorübergehend extrem günstig an. Das Paket mit vier Sensoren und der für die App-Integration benötigten Basisstation ist bei Amazon gerade für 45,21 Euro erhältlich. Wer die Basisstation bereits besitzt und einzelne Melder hinzukaufen will, bezahlt momentan pro Stück 14,99 Euro und kommt damit auch etwas günstiger als normalerweise weg.

Im Rahmen der aktuellen Preisaktion ist das erst seit kurzer Zeit erhältliche flache Modell der Sensoren günstig zu haben. Wir hatten diese Variante noch nicht in den Fingern, nutzen jedoch den etwas größeren und hier ausführlich vorgestellten Vorgänger schon seit längerer Zeit mit absoluter Zufriedenheit.

Erkennt auch tropfende Rohre

Die Wassermelder von X-Sense sind so konzipiert, dass sie gleichermaßen auf Wasseransammlungen am Boden und auf tropfende Rohre oder Wasserhähne reagieren. Das bei solchen Geräten übliche Sensorenpaar an der Unterseite wird durch zwei weitere Kontaktsensoren an der Oberseite ergänzt, die sich in einer flachen Wanne zum Anfangen von Tropfen befinden. Somit kann man die Wassermelder beispielsweise unter kritische Wasserhähne, Wasserleitungen oder Abflussrohre legen.

Mit einer Höhe von 17 Millimetern lassen sich die neuen Wassermelder von X-Sense auch unter Waschmaschinen oder ähnliche Geräte schieben. Der Durchmesser der Geräte beträgt knapp acht Zentimeter.

Alarm kommt optional auch per App

Wenn Wasser erkannt wird, schlägt die im Starterset mitgelieferte Basisstation akustisch und optisch Alarm. Ergänzend dazu kann man die Meldungen als Push-Mitteilung über die App des Herstellers empfangen. Die Verbindung zum Internet und der Basisstation ist jedoch keine Voraussetzung für die Funktion der Geräte. Die Melder arbeiten auch im Offline-Modus.

X-Sense unterstützt bislang weder Apple Home noch andere Smarthome-Plattformen direkt. Für die Einbindung in Home Assistent gibt es eine inoffizielle Erweiterung.