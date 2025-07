App-Wassermelder von X-Sense: 3er-Set mit Basisstation zum Bestpreis

Der Hersteller X-Sense bietet das Starter-Set für seine Wassermelder mit App-Steuerung über Amazon momentan zum absoluten Bestpreis an. Als Prime-Day-Angebot gekennzeichnet, bekommt man dort gerade drei der Sensoren zusammen mit der für die App-Anbindung benötigten Basisstation zum Sonderpreis von 39,99 Euro. Der reguläre Preis für dieses Set liegt bei 59,99 Euro.

X-Sense hat sich hier im Haus zum bevorzugten Anbieter für Rauchmelder und sonstige Alarmsensoren mit App-Steuerung etabliert. Als einziges Manko kann man werten, dass keine Anbindung an andere Smarthome-Plattformen möglich ist. Das System für sich läuft jedoch ebenso wie die bei uns installierten Geräte absolut zuverlässig.

Die Wassermelder von X-Sense sind nicht nur ausgesprochen günstig, sondern können zudem mit einem durchdachten Konzept überzeugen. Neben Wasser auf dem Boden werden auch tropfende Wasserhähne oder Abflussleitungen erkannt, weil die Geräte zusätzlich zu den für diese Produktkategorie üblichen Bodensensoren auch über zusätzliche Fühler verfügen, die sich in einer Auffangrinne an der Oberseite befinden. Unter dem Abfluss eines Spülbeckens platziert, hat diese Konstruktion bei uns auch schon einmal frühzeitig auf eine Undichtigkeit hingewiesen. Die im Inneren der Wassersensoren verbauten Batterien sind auswechselbar und sollen eine Laufzeit von rund drei Jahren erreichen.

App-Integration für Fernzugriff

Die Wassermelder selbst können von Netzwerkfunktionen unabhängig jeweils durch Piepen auf einen Alarm aufmerksam machen. Die im Lieferumfang enthaltene Basisstation agiert ihrerseits ebenfalls als Alarmsirene und ermöglicht es zudem, die Wassermelder in die iPhone-App von X-Sense zu integrieren.

Über die App des Herstellers kann man dann auch ortsunabhängig per Push-Mitteilung über ausgelöste Wasser- oder Rauchmelder informiert werden, um auch dann Maßnahmen einleiten zu können, wenn man selbst nicht vor Ort ist.

Auch andere X-Sense-Produkte im Angebot

X-Sense bietet in seinem Amazon-Shop aktuell auch zahlreiche weitere Produkte im Preis reduziert an, darunter auch Rauch- und CO-Melder in den unterschiedlichsten Ausführungen.

Bezüglich der App-Kompatibilität müsst ihr darauf achten, dass sich die Produkte mit der Basisstation SBS50 verbinden lassen. X-Sense hat nämlich zum Teil auch günstigere Varianten seiner Geräte ohne Online-Funktionen im Programm.

Die Wassermelder von X-Sense wurden kürzlich um eine neue Variante mit flacherem Gehäuse ergänzt. Dieses Modell ist als Viererpack inklusive Basisstation aktuell für 53,19 Euro erhältlich.