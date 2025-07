Epic Games Store verschenkt „Figment 2: Creed Valley“

Der Epic Games Store für iOS bietet aktuell wieder ein gleichermaßen gutes wie bekanntes Spiel kostenlos an. Noch bis nächsten Donnerstag kann man dort den Platformer Figment 2: Creed Valley kostenlos laden.

„Figment 2: Creed Valley“ stammt von den dänischen Entwicklern Bedtime Digital Games und wird von diesen als ein Action-Adventure-Spiel beschrieben, dessen Handlung im Inneren des menschlichen Verstands stattfindet. In der Rolle der Spielfigur Dusty bekämpft man Störungen in Form von Albträumen, indem man Rätsel löst, sich auf Boss-Kämpfe einlässt und dabei fantasievolle Umgebungen erkundet.

Bei Apple für 1,99 Euro zu haben

„Figment 2: Creed Valley“ unterhält insbesondere auch durch seine ansprechend gestalteten Spielwelten und einen außergewöhnlichen Soundtrack. Die Songs bringen nicht nur den Inhalt der Albträume zum Ausdruck, sondern auch die wechselhaften Ansichten des Verstands auf unterschiedlichste und amüsante Weise zum Ausdruck.

Im Epic Games Store trägt das Spiel regulär ein Preisetikett von 6,99 Euro und kann dort noch bis Donnerstag Nachmittag kostenlos bezogen werden. Wer seine Apps und Spiele lieber direkt bei Apple lädt, findet die Anwendung zum Preis von 1,99 Euro im App Store von Apple.

„Figment 2: Creed Valley“ ist momentan auch im Epic Games Store für den Desktop kostenlos erhältlich. Die dort angebotene Version läuft allerdings ausschließlich unter Windows.

Gratis-Spiele für iOS nur in der EU verfügbar

Von dem von Epic angebotenen Gratis-Programm für Mobilgeräte profitieren iPhone-Besitzer ausschließlich in den Ländern der Europäischen Union. Die Grundlage hierfür bieten die in den europäischen Digitalgesetzen gefassten Vorgaben, die Apple dazu gezwungen haben, in Deutschland und den restlichen Ländern der EU die Installation von Apps auch am eigenen App Store vorbei zuzulassen.

In Regionen außerhalb der EU ist der Epic Games Store ausschließlich auf Mobilgeräten nur für Android verfügbar.