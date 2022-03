App-Tipp Gorp: Gesichter und Text automatisch schwärzen

Wir dürfen eine Download-Empfehlung aussprechen, die euch kein Geld kostet, im Bedarfsfall aber dennoch viel Arbeit abnehmen kann. Unser App-Tipp trägt den Namen Gorp und ist in zwei Varianten, sowohl für den Mac, als auch in einer Version für iPhone und iPad erhältlich. Was kann Gorp? Die App ist in der Lage Gesichter und Text auf euren Fotos zu schwärzen und macht dies, ohne dass ihr die entsprechenden Bereiche dafür manuell auswählen müsst.

Erkennt Text und Gesichter automatisch

Stattdessen setzt Gorp auf eine automatische Erkennung entsprechender Bereiche und sorgt sich selbstständig darum, dass diese von vollschwarzen Rechtecken verdeckt werden. Fertig „zensiert“ lassen sich die Bilder dann über das Teilen-Menü weiterverarbeiten, sichern oder an andere Anwendungen und Nutzer weiterreichen.

Mögliche Anwendungsfälle gibt es sicher zu Hauf. Angefangen bei Lehrern, die Ausflugs-Impressionen ohne erkennbare Gesichter teilen möchten, über Demo-Fotos bis hin zu Schnappschüssen, in denen es um Objekte, Gebäude und Landschaften und nicht um die zufällig durch den Sucher gelaufenen Passanten gehen soll.

Was Gorp zusätzlich mitbringt ist eine optionale Text-Erkennung, die im Bild sichtbare Textteile überdecken kann. Diese bringt drei Voreinstellungen mit: Low, Medium und High. Während Gorp in der Einstellung Low ausschließlich Text wie E-Mail-Adressen, Namen, Orte und Telefonnumern zu erkennen versucht, werden in der Einstellung Medium auch Daten und URLs erfasst. In der Einstellung High versucht die App alle im Bild erkannten Textstellen zu überdecken.

Gorp für iPhone und iPad

Gorp für Mac

Anonymous Camera für Videos

Gorp liefert für Bilder und Grafiken, was die Anonymous Camera für Bewegtbildaufnahmen zur Verfügung stellt und hat einen Platz auf euren Geräten verdient. Der Download ist komplett kostenlos.