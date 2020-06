App Store-Perle: Fontcase installiert eigene Schriften auf iPhone und iPad

Ihr wollte eigene Schriftarten auf iPhone und iPad installieren, um diese in textverarbeitenden Applikationen wie Tot oder Apples Pages einzusetzen? Vergesst die kostenpflichtigen Lösungen und schaut euch Fontcase an.

Die kostenfreie App des Iconfactory-Entwicklers Craig Hockenberry erledigt diesen Job nämlich anstandslos.

Im ersten Schritt schiebt ihr eure Schriften, also die korrespondierenden TF-Dateien, in einen Dropbox-Ordner oder in die iCloud. Dann öffnet ihr Fontcase und importiert aus dem iCloud Drive all jene Schriften, auf die ihr auch unter iOS bzw. iPadOS zugreifen wollt. Fontcase spuckt euch nun eine Profildatei aus, die installiert und in den iOS-Einstellungen aktiviert werden muss. Fertig.

Fortan könnt ihr eure Schriften über Fontcase verwalten, die bereits installierten hier einsehen und bekommt all dies in einer ballastfreien Oberfläche gratis serviert.