App-Store-Hinweise deuten auf neue „Mind“-App von Apple

Die Erwähnungen von „NanoTips“ und „NanoContacts“ deuten darauf hin, dass Apple mit watchOS 8 auch eigenständige Versionen dieser beiden Apps für die Apple Watch anbieten will. Der Präfix Nano wird von Apple in der Regel dazu verwendet, App-Versionen, die für die Uhr bestimmt sind, zu kennzeichnen.

„Mind“ lässt sich mit „Geist“ oder „Verstand“ übersetzen und damit lässt sich der Fund des Entwicklers Khaos Tian dahingehend deuten, dass Apple das Portfolio seiner Gesundheitsanwendungen in Richtung geistiger Gesundheit ausbaut. Dergleichen war in letzter Zeit schon mehrfach Bestandteil von Gerüchten.

Insert

You are going to send email to