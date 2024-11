App Store-Features: Entwickler dürfen sich jetzt bewerben

Apple gibt Entwicklern fortan die Möglichkeit, ihre Apps und Spiele für eine Feature-Platzierung im App Store vorzuschlagen. Die hervorgehobenen Platzierungen sind mit einer prominenten Werbemöglichkeit gleichzusetzen und wurden bislang vor allem Applikationen zuteil, die Apple regelmäßig hohe Umsätze bescheren. So verging in den vergangenen Jahren fast keine Woche, in der der App Store nicht die Werbetrommel für Royal Match , Brawl Stars und Co. rührte.

Im App Store tauchen bislang vor allem Umsatzbringer auf

Jetzt sollen offenbar auch kleinere Entwickler mehr Platz bekommen. Die Auswahl erfolgt laut Apple durch eine gezielte, regionale Kuratierung, sodass besonders relevante Inhalte im jeweiligen Markt hervorgehoben werden.

Entwickler können Apps „nominieren“

Um eine Berücksichtigung zu erreichen, können Entwickler sich und ihre Apps über App Store Connect nominieren. Hier stehen Werkzeuge bereits, mit denen neue Apps, größere Updates, besondere In-App-Events oder Inhalte für eine potenzielle Feature-Platzierung eingereicht werden können. Apple rät zu einer Mindestvorlaufzeit von zwei Wochen für kleinere Nominierungen und bis zu drei Monaten für umfassendere Inhalte.

Apple hebt hervor, dass eine Feature-Platzierung in verschiedenen Formaten möglich ist. Neben Geschichten über Entwickler und thematischen Sammlungen hebt der App Store täglich eine App und ein Spiel des Tages hervor. Über Vorbestellungsoptionen können bevorstehende Veröffentlichungen angekündigt und durch personalisierte Empfehlungen direkt an interessierte Nutzer weitergegeben werden.

Qualitätskriterien und Designanforderungen

Für eine Feature-Platzierung legt Apple eigenen Angaben zufolge besonderen Wert auf die Qualität der Apps. Kriterien wie eine effiziente Benutzerführung, intuitives Design und reibungslose Funktionalität spielen dabei eine zentrale Rolle. Apple bevorzugt außerdem solche Apps vor, die eine breitere Zielgruppe ansprechen, eine mehrsprachige Nutzung unterstützen und optisch ansprechende Inhalte auf der Produktseite präsentieren.

Für Entwickler von Spielen gelten zusätzliche Maßstäbe wie ein ansprechendes Gameplay-Design, hochwertige Animationen, interessante Erzählungen sowie eine gute Steuerung und technische Stabilität.

Wie relevant Apple das Vorhandensein von Abos, In-App-Käufe und weiteren Umsatzbringern bewertet, lässt die Sonderseite zum Thema leider im unklaren.