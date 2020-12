„App Store Best of 2020“: Apple präsentiert die besten und erfolgreichsten Apps

Apple hat seine Jahreslisten mit den besten im App Store erhältlichen Apps und Spielen veröffentlicht. Aus beiden Bereichen wurden zudem Anwendungen ausgewählt, die sich Apple zufolge besonders durch ihren positiven kulturellen Einfluss, Nutzen und Stellenwert auszeichnen.

Apples Jahresliste der besten Apps 2020 präsentiert sich in die Bereiche „kostenlos“ und „gekauft“ unterteilt und spiegelt wohl die Download-Zahlen im App Store wider. Auf dem ersten Platz bei den kostenlosen Anwendungen rangiert in diesem Jahr die Corona-Warn-App vor dem Allzeit-Dauerbrenner WhatsApp und Social-Networking-Anwendungen wie TikTok und Instagram. Die kostenpflichtigen Anwendungen werden einmal mehr von Blitzer.de und Threema angeführt, auf dem dritten Platz überrascht die Anwendung „food with love“ mit Thermomix-Rezepten.

Bei den besten besten Spielen des Jahres präsentiert Apple den Titel „Among Us“ vor dem Puzzle „Brain Out“ und der „Mario Kart Tour“ – übrigens alles Anwendungen, die nicht vollumfänglich kostenlos sind, sondern auf In-App-Käufe setzen. Bei den gekauften Spielen liegt „Plague Inc.“ vor „Minecraft“ und dem Brettspiel-Klassiker „Monopoly“.

Apple zeichnet besondere Apps für das Jahr 2020 aus

Ergänzend zu diesen Download-Listen hat Apple eine kuratierte Auswahl von 15 Apps veröffentlicht, die sich den App-Store-Verantwortlichen zufolge als unverzichtbar hervorgetan haben, um das Leben in diesem Jahr einfacher, gesünder und inniger zu gestalten. Man habe bei der Bewertung die Nützlichkeit und den kulturellen Einfluss der Anwendungen ebenso berücksichtigt, wie die Faktoren Qualität, kreatives Design, Benutzerfreundlichkeit und innovative Technologie.

Als beste iPhone-App des Jahres hat Apple die Fitness-App Wakeout! von Andreas Canella gekürt. Unter den iPad-Apps rangiert in diesem Jahr die Videokonferenz-Software Zoom auf dem ersten Platz. Zur besten Mac-App wählten die Apple-Verantwortlichen die Kalender-Anwendung Fantastical. Auf Apple TV darf sich die Streaming-Anwendung Disney+ mit der Gewinnerkrone schmücken und für die Apple Watch wurden die Einschlafgeräusche von Endel ausgezeichnet.

Apple hält auch bei diesen Auszeichnungen einen separaten Bereich für Spiele bereit. Hier haben die Apps Genshin Impact für das iPhone, Legends of Runeterra auf dem iPad, Disco Elysium auf dem Mac, Dandara Trials of Fear auf Apple TV und Sneaky Sasquatch im Bereich Apple Arcade gewonnen.

Als dritte Kategorie wurden fünf Gewinner im Segment „App Trends 2020“ gekürt. Apple hat hier die Anwendungen Shine, Explain Everything Whiteboard, Caribu, Pokémon GO und ShareTheMeal ausgezeichnet:

Apps reflektieren Kultur und 2020 haben Entwickler massiv einen Trend hin zur Nützlichkeit gesetzt. Um Anwender dabei zu unterstützen, die tägliche Selbstversorgung zu erhalten, die für sie nötig war und um das Wohlbefinden Schwarzer Menschen in den Vordergrund zu rücken, hat Shine ein Kapitel gestartet, das sich speziell der Intersektionalität von psychischer Gesundheit und dem Leben Schwarzer Menschen widmet. Lehrern und Schüler, die die Erfahrung im Klassenzimmer neu erfinden mussten, hat Explain Everything Whiteboard ein Cloud-basiertes Kollaborationswerkzeug zur Verfügung gestellt, sodass Gruppen von Schülern auch aus der Ferne gemeinsam an Projekten weiterarbeiten konnten. Für Familien, die eine Verbindung zu ihren Liebsten suchen, hat Caribu seiner Echtzeit-Videogesprächsplattform Dutzende interaktive Spiele und mehr als hundert Bücher hinzugefügt. Pokémon GO haben ihr beliebtes Freiluft-Gameplay mit Erfahrungen fürs Zuhause neu erfunden. Die App ShareTheMeal des World Food Programme der Vereinten Nationen hat es Nutzern einfach gemacht, das Leben anderer zu verbessern, womit bis heute mehr als 87 Millionen Mahlzeiten geteilt wurden.

Die Entwickler dieser 15 von Apple ausgewählten Apps erhalten einen aus recyceltem Aluminium gefertigten, blauen „App Store Best of 2020“-Award , auf dessen Rückseite jeweils der Name des Gewinners eingraviert ist.