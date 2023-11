App Store Awards 2023: Apple sucht die Apps des Jahres

Die Verleihung der App Store Awards in den letzten Wochen des Jahres hat mittlerweile Tradition. Erstmals hat Apple diese Auszeichnung vor mehr als zehn Jahren vergeben und zwischenzeitlich hat sich im App Store einiges verändert. Echte Premium-Perlen muss man in der Masse der eher unspektakulären und zum Großteil auf Abo-Modelle ausgerichteten Angebote im App Store derweil suchen, und diesen Eindruck spiegelt irgendwie auch die diesjährige Auswahl Apples wider.

Dazu kommt, dass es sich hier um einen internationalen Preis handelt und Apple dementsprechend auch keinen Fokus auf regionale Angebote legt. Dies hat zur Folge, dass einige der präsentierten Apps nicht lokalisiert vorliegen oder wie etwa die Outdoor-App „AllTrails“ sicherlich in ausgewählten Regionen top sind, in Deutschland aber eher nicht mit lokalen Anwendungen wie „Komoot“ aufnehmen können. Apples Auswahl wollen wir euch aber keinesfalls vorenthalten, zumal die Geschmäcker bekanntlich verschieden sind. Die interessantesten Einträge finden wir hier in der Kategorie „Kultureller Einfluss“.

Bis zur finalen Bekanntgabe der Gewinner in den einzelnen Kategorien werden voraussichtlich noch zwei oder drei Wochen vergehen. Apple präsentiert die jeweiligen „Apps des Jahres“ normalerweise immer in den Tagen rund um den Monatswechsel von November auf Dezember. Die auf diese Weise geehrten Entwickler können sich von diesem Titel zwar direkt nichts kaufen, sollten aber von der damit verbundenen gesteigerten Bekanntheit und Werbung profitieren. Zudem lässt Apple einen schönen, aus recyceltem Aluminium gefertigten „App Store Best of 2023“-Award springen, auf dessen Rückseite jeweils der Name des Gewinners eingraviert ist.

Apples alljährliche Auszeichnung wird in diesem Jahr in zehn verschiedenen Kategorien vergeben. Apple lobt die unten aufgeführten Finalisten als allesamt unglaublich talentiert, die Entwickler hätten mit den von ihnen geschaffenen Apps in besonderer Weise auch das App-Store-Team inspiriert.

App Store Award 2023 – Die Finalisten

In der Folge kopieren wir die hier von Apple veröffentlichte Orignalliste mit den zehn Kategorien und den darin jeweils ausgewählten Apps ein.

iPhone App des Jahres

Die Finalist:innen in der Kategorie „iPhone App des Jahres“ haben Nutzer:innen dabei geholfen, mehr Möglichkeiten zum Aneignen und Erlernen neuer Fähigkeiten zu entdecken:

AllTrails, indem sie Menschen dabei hilft, immer den für sie passenden Weg in der Natur zu finden.

Duolingo durch die Vermittlung von Wissen an die breite Masse.

Flighty, indem sie Reisenden dabei hilft, pünktlich und stressfrei am Flughafen anzukommen.

iPhone Spiel des Jahres

Die Finalist:innen in der Kategorie „iPhone Spiel des Jahres“ haben Spieler:innen zu neuen Abenteuern mit außerordentlicher Grafik auf dem iPhone eingeladen:

Afterplace, durch die Entwicklung eines Retro-Rollenspiels mit intuitiver Steuerung.

Honkai: Star Rail, mit dem Erschaffen eines Weltraumfantasie-Abenteuers mit kinoreifen Animationen.

Vampire Survivors, indem es ein neues Roguelike-Action-Genre inspiriert hat.

iPad App des Jahres

Die Finalist:innen in der Kategorie „iPad App des Jahres“ haben Nutzer:innen geholfen, ihre Kreativität über verschiedene Medien hinweg zu entfalten:

Concepts, durch die Entwicklung innovativer Zeichenwerkzeuge und dynamischer Farbpaletten.

DaVinci Resolve, durch das Ermöglichen einer noch mobileren Videobearbeitung.

Prêt-à-Makeup, indem sie Make-up-Designs für alle Schönheitsliebhaber:innen zum Leben zu erweckt.

iPad Spiel des Jahres

Die Finalist:innen in der Kategorie „iPad Spiel des Jahres“ haben die Spieler:innen mit visuellem Storytelling, intuitiver Steuerung und verrückten Herausforderungen verzaubert:

Eggy Party damit, dass es Nutzer:innen skurrile und fröhliche Erlebnisse bietet.

Lost in Play, indem es eine geradezu bezaubernde Grafik und Gameplay für alle Altersgruppen bietet.

Pocket City 2, dadurch, dass es Spieler:innen dazu einlädt, ihrer Fantasie beim Bauen freien Lauf zu lassen.

Mac App des Jahres

Die Finalist:innen in der Kategorie „Mac App des Jahres“ haben die Anwender:innen zu Konzentration und Kreativität inspiriert:

Linearity Curve, mit der Entwicklung innovativer Designwerkzeuge für Pros und angehende Designer:innen.

Photomator, durch die Vereinfachung und Beschleunigung des Workflows bei der Fotobearbeitung.

Portal, indem sie Nutzer:innen in wunderschöne Landschaften und 3D Audio eintauchen lässt.

Mac Spiel des Jahres

Die Finalist:innen in der Kategorie „Mac Spiel des Jahres“ haben mit ausgefeilten Handlungssträngen und ansprechender Grafik überzeugt:

ELEX II, mit der Entführung von Gamer:innen in eine dynamische Science-Fantasy-Welt.

Lies of P damit, dass es exzellentes Gameplay mit einer alternativen Variante eines klassischen Märchens bietet.

Return to Monkey Island damit, dass es auf dem legendären Point-and-Click-Abenteuer aufbaut.

Apple Watch App des Jahres

Die Finalist:innen in der Kategorie „Apple Watch App des Jahres“ machen es noch einfacher, alle benötigten Informationen direkt vom Handgelenk aus abrufen zu können:

Planny, da sie Nutzer:innen auf intelligente Weise dabei hilft, den Überblick über ihre Aufgaben zu behalten.

SmartGym, durch Erstellung intelligenter und zielgerichteter Trainingseinheiten für jede Niveau.

Tide Guide, da sie es Liebhaber:innen von Wasser ermöglicht, die Meeresbedingungen in Echtzeit im Blick zu haben.

Apple TV App des Jahres

Die Finalist:innen in der Kategorie „Apple TV App des Jahres“ haben atemberaubende Erlebnisse auf den größten Bildschirm im Zuhause gebracht:

Bugsnax, indem es mit seinem Gameplay Geheimnis und Charme gleichermaßen einfängt.

FitOn, indem es eine Reihe von Trainingserlebnissen mit bekannten Trainer:innen und Prominenten anbietet.

MUBI dadurch, dass sie hochwertiges Kino ins Zuhause der Nutzer:innen bringt.

Apple Arcade Spiel des Jahres

Die Finalist:innen in der Kategorie „Apple Arcade Spiel des Jahres“ haben in diesem Jahr grenzenlose Unterhaltung geboten:

Cityscapes dadurch, dass es Spieler:innen mit einem nachhaltigen und zielgerichteten Ansatz inspiriert.

Hello Kitty Island Adventure dadurch, dass es Spieler:innen auf ein großes Abenteuer mit liebenswerten Kreaturen mitnimmt.

stitch. dadurch, dass es die meditative Kunst des Stickens mehr Anwender:innen zugänglich macht.

Kultureller Einfluss

Die Finalist:innen in der Kategorie „Kultureller Einfluss“ haben neue Wege aufgezeigt, miteinander in Verbindung zu treten und die Vielfalt und die Wunder der Erde zu feiern.