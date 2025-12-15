tado° führt hydraulischen Abgleich für Heizkörper ein

Der Anbieter tado° hat eine neue Funktion für seine smarten Heizkörperthermostate vorgestellt, die den hydraulischen Abgleich von Heizungsanlagen per Software ermöglichen soll. Die Lösung steht ab sofort für die Thermostatserie tado X zur Verfügung und richtet sich an Haushalte mit klassischen Heizkesseln ebenso wie an Nutzer von Wärmepumpen.

Ziel ist es, die Wärmeverteilung im Gebäude auszugleichen, ohne dass Eingriffe in die bestehende Heizungsinstallation notwendig werden.

Der hydraulische Abgleich soll dafür sorgen, dass Heizungswasser gleichmäßig zu allen Heizkörpern gelangt. Ohne diese Abstimmung werden einzelne Räume häufig zu warm, während andere nicht ausreichend beheizt werden. Üblicherweise ist dafür ein aufwändiger Umbau erforderlich, bei dem ein Fachbetrieb das System entleert und Ventile austauscht. Dieser Prozess ist mit Kosten und längeren Ausfallzeiten verbunden.

Software ersetzt mechanische Einstellungen

tado setzt stattdessen auf eine digitale Steuerung. Die smarten Thermostate regeln den Durchfluss an den vorhandenen Ventilen automatisch. Das System analysiert das Heizverhalten der einzelnen Räume und passt die Durchflussmenge schrittweise an den tatsächlichen Bedarf an. Auf diese Weise wird das vorhandene Heizungswasser gezielt verteilt, ohne dass mechanische Veränderungen am System vorgenommen werden müssen.

Für Nutzer bedeutet das, dass die Installation auf das Anbringen der Thermostate beschränkt bleibt. Diese lassen sich in wenigen Minuten montieren. Eine Entleerung der Anlage oder der Austausch von Bauteilen ist nicht erforderlich. Die Heizungsregelung arbeitet dabei kontinuierlich im Hintergrund und reagiert auf Veränderungen im Nutzungsverhalten oder an den äußeren Bedingungen.

Die neue Funktion kann von Besitzern der tado X Thermostate in den Systemeinstellungen aktiviert werden. Für Nutzer, die einen Wärmepumpenoptimierer X in Verbindung mit einer Panasonic Aquarea Wärmepumpe einsetzen, ist der hydraulische Abgleich kostenfrei nutzbar. Alle anderen Anwender erhalten Zugriff über das kostenpflichtige AI-Assist-Abonnement, das monatlich mit 3,99 Euro berechnet wird.