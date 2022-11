App-Kooperation: one sec sorgt dafür, dass Structured-Aufgaben erledigt werden

Die iOS-Anwendungen Structured und one sec dürften regelmäßigen Lesern geläufig sein. Beide stammen aus deutscher Entwicklung, und während es sich bei Structured um einen Tagesplaner handelt, der eine To-Do-Liste und einen Terminkalender integriert, will one sec dafür sorgen, dass man seinen Fokus nicht verliert und Social-Media-Portale und sonstige Dienste mit hohem Ablenkungspotenzial bewusst und in kontrolliertem Umfang nutzt.

Die Entwickler beider Apps sind in Berlin ansäßig und haben sich bei einem Treffen Gedanken darüber gemacht, ob man die beiden Anwendungen so miteinander verknüpfen könne, das daraus ein Mehrwert für die Nutzer resultiert. Herausgekommen ist dabei letztendlich eine Funktion, mit deren Hilfe sich mittels one sec die Nutzung von Social-Media-Apps blockieren lässt, solange man noch nicht alle in Structured anstehenden Aufgaben erledigt hat.

Wir waren erstaunt wie oft man sich die Zeit auf Instagram vertrieben möchte wenn man doch eigentlich die Wäsche aufhängen wollte :-)

In Structured könnt ihr euren Tagesablauf in Form einer Zeitleiste planen und die hier hinterlegten Aufgaben nach Erledigung abhaken. Seid ihr diesbezüglich im Hintertreffen beziehungsweise habt eurer Structured-Planung zufolge aktuell Wichtigeres zu tun, so blockiert one sec die Nutzung von dort definierten Ablenkungs- und Zeitvertreibs-Apps, bis ihr mit dem Tagesgeschäft auf dem Laufenden seid. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt diese Verknüpfung in den Einstellungen der Structured-App hinterlegt.

Um die neue, App-übergreifende Funktion zu nutzen, sind die neuesten Versionen beider Anwendungen erforderlich. one sec lässt sich mit maximal einer kontrollierten App kostenlos nutzen und setzt sonst auf ein Jahresabo für 9,99 Euro oder einen Einmalkauf für 48 Euro. Stuctured bietet in der kostenlosen Version keine Synchronisierung von Kalender und Erinnerungen, für die Vollversion fallen ansonsten entweder 9,49 Euro im Jahr oder 35,99 Euro als Einmalkauf an.